El atleta orgullo del sector Las Parcelas del Roble, Ivanosky Marichal dio conocer su plan de preparación para este nuevo año 2025, que lo llevará a importantes eventos de corte internacional, entre ellos un Mundial de aguas abiertas a celebrarse en Italia, por lo que afinará su preparación en España.

En una entrevista con Nueva Prensa Digital, Marichal agradeció «primero a Dios con lo que es el plan de entrenamiento que cumplo donde estoy alojado, que es en Gran Canarias, España, estoy concentrado para buscar esas marcas para el próximo mundial de este año (Italia-Sardinia), y las próximas olimpíadas del 2028 que serán en Los Angeles, Estados Unidos».

Meta de Ivanosky Marichal: ir a Italia en 2025

El referido Mundial que será en Italia, y al que aspira a participar está encuadrado entre los meses de junio y julio, para lo cual regresará este próximo sábado a España.

«Para seguir como le he dicho, con el plan de entrenamiento, con el mismo sistema que vengo entrenando, allá en la Isla de Gran Canaria, con mi entrenadora Paqui Romero en la piscina del Club Julio Navarro Las Palmas de Las Palmas, donde estoy adscrito con mucho amor y cariño, como ello me lo tienen a mí, y gracias a Dios porque me han dado triunfos, mucho respaldo, con el que logré antes de cerrar el año, logré estar entre los mejores 15 atletas convencionales en Mochima, logrando el primer lugar en la categoría máster de 29 a 39 años, dejando a la capital bien en alto, lástima que no sea por el estado Bolívar, por situaciones que pasaron».

Más de 15 medallas en aguas abiertas

A su vez, recordó que ha logrado entre 15 a 20 medallas en las competencias de aguas abiertas, de piscina «y ahora lo que toca es seguir preparándome para seguir buscando las marcas para estar presente en el Mundial de aguas Abiertas que es el Italia (Sardinia) como ya dije, en la categoría mía me permiten nadar solo 1500 metros y después de allí para seguir la preparación de cara a los Juegos Paraolímpicos 2028».

Marichal dijo que junto a su equipo de trabajo, «estamos buscando una reclasificación a nivel internacional, que pudiera yo bajar de categoría a nivel de discapacidad y ahí pudiera yo estar entre los primeros siete del mundo».

Representando al Distrito Capital

Estuvo representando al Distrito Capital en los Juegos Paranacionales, en la que su participación en el estado Monagas, «con mucho orgullo, ya que me siento con ello como si fuera la familia mía, me acogieron bastante, me han apoyado y bueno, darle el saludo a la líder Carmen Meléndez, que fue la líder de todos, la que nos apoyó tanto a los atletas convencionales como a las personas con discapacidad».

Mencionó su fructífero paso por estos Paranacionales que «en la natación de piscina, logré seis medallas, entre ellas tres de bronce, una de la plata y dos de oro en diferentes pruebas. Me fue muy bien, en esos juegos, y estoy contento por haber llegado para dar la talla, dar lo que tenía que dar, porque para eso me estoy preparando. Agradecido por ello, también a mi profesor Franklin Mateus, que representa al club Neptuno en Caracas, y agradecer a todos ellos y también a la gente que en Ciudad Guayana me ha apoyado», expusó pese a que por falta de respaldo gubernamental tuvo que emigrar hacia Distrito Capital.

Agradecimientos

Tras culminar con un año más de actividad como atleta discapacitado, y en la búsqueda de nuevas metas, Marichal agradeció a familiares y antes por los logros alcanzados.

«Hay que agradecerle, primero a Dios, a mi familia, la cual me ha apoyado bastante como mis hermanas, mis hermanos, agradecerle a mi gente de Las Parcelas del Roble que es donde yo vivo», dijo.

Asimismo, «agradecer a la empresa Ferrominera Orinoco, que es la empresa local a la que represento, a Aldo Cantafio, al Gerente General de Relaciones Institucionales, a CVG Casa Matriz y la Licenciada Ana Mediomundo y al presidente de Rutaca Airlines y al equipo de deportes Ferrominera, Acisclo Malavé y todos ellos».