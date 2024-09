El atleta discapacitado Ivanosky Marichal alcanzó una memorable actuación en el Mundial de aguas abiertas celebrado en Cerdeña, Italia 2024, que se cumplió los pasados días, en el marco de uno de los más paradisíacos escenarios del mundo, compitiendo en el Torneo Internacional Sardinia Cupa “Open Water Cup 2024” de natación en aguas abiertas en cuatro eventos desarrollados, los mil 500 metros en aguas abiertas para hombres y mejores y tres mil metros de media distancia.

Marichal tomó participación entre 14 atletas llegados desde diferentes lugares del mundo alcanzando la medalla dorada en su categoría y los 1500 metros, doblegando al mexicano Pedro Haro y al local italiano Giuseppe Cotticelli quien vendieron bien cara la derrota en esta competencia.

De acuerdo al vocero de Marichal, Wences Becerra, dijo haber comentado “la emoción que lo embargó, ya que es una experiencia única e inolvidable, muy orgulloso con el mismo por el logro alcanzado…”

En la actualidad y para representar a Venezuela, fuera de nuestras fronteras, se encuentra en Gran Canarias España, concentrado y preparándose para futuros eventos deportivos, donde su visión y objetivo, Dios mediante, son los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028, ya que será de exhibición.

“Este resultado se lo dedico a Dios primeramente, a mi país, quiero agradecer a CVG Ferrominera Orinoco, a su presidente Aldo Cantafio, a familiares, amigos, a mi entrenadora acá en España, Paqui, a la coordinadora para la natación del comité Paralímpico Venezolano Joselyn Brito, y su presidente Juan José Rujano, y muy especial a mi gente de las “Parcelas del Roble” los quiero un Millón Dios me los bendiga….” Señaló el destacado atleta paralímpíco.

Comentó una anécdota de tantas que tiene, que no fue nada fácil nadar en un mar abierto, con el agua muy fría, nunca lo había hecho. Añora las aguas del Orinoco y Caroní, señaló que “gracias a Dios, a mi preparación física, mental, y muy importante la espiritual, fue determinante para obtener los resultados. Hago un llamado, al presidente Nicolás Maduro Moros, al Gobernador del Estado Bolívar, Ángel Marcano, al presidente del Instituto de deporte, Omar Goudett, a las empresas privadas y públicas para que me apoyen, ya que este logro no queda ahí, seguiré dando el todo por el todo, en los futuros torneos, eventos y mundiales, de las manos de Dios…”concluyó.