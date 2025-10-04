Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este sábado que Thiago Almada, convocado por Argentina pero aún sin reaparecer con su club tras una lesión muscular sufrida en la anterior concentración con la selección, está «recuperándose bastante bien», aunque “todavía no está para competir,” por lo cual será baja ante el Celta.

“Está entrenando bien. Se lesionó con la selección argentina hace poco más de veinte días, está recuperándose bastante bien. Ayer hizo su primer entrenamiento, hoy una parte del entrenamiento, pero consideramos que todavía no está para competir,” afirmó en rueda de prensa tras la sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda.

“Lo seguiremos cuidando, esperando que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante. Contra Osasuna, dentro de dos semanas, imagino que ya estará muy bien,” añadió Simeone. Al ser consultado sobre la convocatoria de Almada para los próximos dos partidos de Argentina y su ausencia en el Atlético, respondió mencionando al próximo rival, el Celta.

El atacante se lesionó el 9 de septiembre en la concentración con Argentina, durante el anterior parón de LaLiga. Desde entonces, ha perdido los seis últimos partidos del Atlético (Villarreal, Liverpool, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht Frankfurt) y el próximo encuentro contra el Celta en Balaídos.

Almada aparece en la convocatoria inicial de la selección argentina para los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, previstos para el 10 y el 13 de octubre en Estados Unidos.