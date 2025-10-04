Un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud, llegó este sábado a Estambul tras ser detenidos en aguas internacionales cuando intentaban llegar a Gaza, informaron autoridades turcas.

Los activistas fueron trasladados desde Israel en un vuelo de Turkish Airlines. Entre ellos se encuentran 36 ciudadanos turcos, así como nacionales de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania, indicó el Ministerio de Exteriores de Turquía.

Previamente, el Ministerio de Exteriores israelí había informado que los 137 detenidos, provenientes de 14 países, fueron deportados a Turquía tras haber sido interceptados en los barcos de la Flotilla Sumud.

En el aeropuerto de Estambul, un comité de bienvenida de la Plataforma de Apoyo a Palestina recibió a los activistas. Antes de declarar ante la Policía sobre las condiciones de su detención en Israel, pasarán un chequeo médico, informó el canal NTV.

Los barcos con ayuda humanitaria fueron interceptados en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, una zona patrullada por la Armada israelí, pero donde no tiene jurisdicción legal. El Ejército israelí justificó la operación argumentando que las embarcaciones se dirigían a “una zona de combate activa”.

Saharonim

Las autoridades israelíes trasladaron a alrededor de 450 activistas a la prisión de Saharonim, ubicada en el desierto.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, manifestó que su país está trabajando para repatriar a los activistas, no solo a los que partieron desde Turquía, sino también a los provenientes de otros países.

Los activistas regresarán a sus respectivos países desde el aeropuerto de Estambul.

En un discurso, Erdogan aseguró que Turquía realiza intensos esfuerzos diplomáticos para detener lo que calificó como un “genocidio” en Gaza, y destacó sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Nuestro objetivo es llevar cuanto antes paz, tranquilidad y seguridad a nuestros hermanos y hermanas en Gaza”, afirmó Erdogan, y celebró la aceptación por parte de Hamás de la propuesta de Trump para poner fin al conflicto.