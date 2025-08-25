La Liga Máster Senior de Ciudad Guayana prosiguió su accionar con el líder Atlético San Félix manteniendo su liderato invicto, luego de superar una prueba de fuego ante enfrentar al Centro Italo –segundo en discordia- con el que terminó igualando a un tanto por lado.

Con la paridad, los de San Félix llegaron a 37 puntos en la tabla de posiciones, por los 35 que posee el propio elenco del Centro Italo.

Los Olivos por su parte mantuvo su tercer lugar en este grupo de acción futbolísticas al imponerse por goleada de 3-1 al Centro Portugues. Los olivenses llegaron a 33 puntos, mientras que los lusitanos se quedaron en el sexto con 16 unidades en su haber.

Guayanés y su pólvora mojada

Por su parte el elenco del Guayanés FC de Orlando Velásquez siguió teniendo problemas a la hora de definir las claras ocasiones que posee, en sus últimas presentaciones y en su choque con Profesores Unexpo, último de la tabla, terminó igualando a un tanto por lado.

Con el resultado los de Castillito se aferraron al cuarto lugar con 23 puntos mientras que los académicos siguieron en el último lugar de la clasificación.

En otro de los choques intensos, el cuadro de Villa Colombia, último en la tabla, luchó con Junior de Guayana, con el que terminó perdiendo por 1-0.

Con este resultado, los de Villa Colombia llegaron a diez reveses y se quedaron últimos en la tabla con seis puntos alcanzados, mientras que Junior de Guayana están quintos con 20 puntos logrados.

En el otro de los partidos disputados, la tropa de la UV-2 igualó a dos tantos por lado con Arauco Bauxilum, en un encuentro de mucha lucha. El resultado dejó a los de la bauxita séptimos con 15 puntos, por 15 también de su rival de turno, es decir los de la UV-2.