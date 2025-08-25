En la mañana del lunes 25, una tragedia sacudió el casco central del municipio Baruta, en la zona metropolitana de Caracas. Una guaya de alta tensión se desprendió y cayó sobre una parada de autobús, electrocutando y carbonizando a una mujer de 47 años y un menor de aproximadamente 12 años, presuntamente abuela y nieto, quienes esperaban transporte en el lugar.

El incidente provocó la inmediata movilización de comisiones de Corpoelec, Policía Municipal de Baruta y Bomberos de Caracas, quienes acordonaron la zona para evitar más accidentes y colaboraron en las labores de emergencia.

La comunidad de Baruta se encuentra consternada por este hecho que, según reportes, pudo haber sido evitado, ya que el cable presentaba daños previos días atrás y Corpoelec había realizado inspecciones sin resolver completamente el riesgo.

Las autoridades han iniciado una investigación a través de la Dirección Nacional de Homicidios del CICPC para determinar las causas exactas y responsabilidades del suceso.