En las instalaciones del Polideportivo Venalum se llevará a cabo la segunda válida de la Copa Grand Prix, organizada por los clubes de atletismo Amado Runners, Toledo Runners y Eber Power Gym, el próximo 27 de septiembre, donde se espera la participación de más de 20 clubes de diferentes estados.

La actividad tiene previsto arrancar a las 7:30 de la mañana y finalizar en horas del mediodía.

Eber Vallejo, entrenador de la disciplina y uno de los organizadores, dijo que la creación de esta competición tiene como objetivo «promover la actividad deportiva en niños y jóvenes desde los 4 hasta los 19 años de edad».

Asimismo, explicó que el Grand Prix surgió como respuesta de la falta de torneos para las categorías infantiles y juveniles en el estado Bolívar.

En esta edición, habrá pruebas de pistas y campo, incluyendo las de velocidad, salto de longitud e impulso de bala.

«Una de las características destacadas de esta copa es la inclusión de la marcha deportiva con distancias adaptadas para las edades de los participantes desde los 600 metros hasta los mil metros para los juveniles, con el fin de fomentar esta disciplina desde temprana edad», detalló el profesor.

Primera válida del Grand Prix

El pasado 20 de julio, se llevó a cabo la primera edición del Grand Prix, donde participaron 350 atletas de 13 clubes.

Para esta segunda copa, Vallejo junto a los organizadores, esperan que la cifra anterior puedan superarla con la bienvenida de más de 20 clubes, incluyendo delegaciones de estados como Sucre, Monagas y Amazonas.

Con respecto al kit para la competencia, el profesor Eber Vallejo indicó que la entrega será viernes, 26 de septiembre, para los clubes locales, mientras que los equipos foráneos la entrega se realizará el mismo día de la copa, es decir, el 27 del mencionado mes.

Para cerrar, extendió una cordial invitación a todos los atletas jóvenes y a sus familias a participar en este evento que celebrará el deporte y el talento emergente en la región.

