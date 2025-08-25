El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este lunes 25 de agosto que se iniciarán contactos con el enviado especial de Washington para Ucrania, Keith Kellogg, y que hacia finales de la semana se celebrará una reunión formal entre delegaciones ucranianas y estadounidenses.

El propósito, explicó, es avanzar en los preparativos de cara a un eventual encuentro con la parte rusa.

El objetivo es desarrollar los preparativos ante la posibilidad de un futuro encuentro con Rusia», señaló Zelenski durante una rueda de prensa en Kiev junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store.

El mandatario recordó que su Gobierno ha intensificado contactos diplomáticos en los últimos días tras la cumbre celebrada en Washington, en la que participó junto al presidente estadounidense Donald Trump, varios líderes europeos y representantes de la Otan.

Según adelantó, esta semana debería presentarse un plan básico sobre las garantías de seguridad que Ucrania recibiría de sus aliados en caso de alcanzarse un acuerdo de paz con Moscú. No obstante, precisó que los detalles aún requieren tiempo para concretarse.

Zelenski subrayó además que espera claridad de parte de Washington acerca de la disposición rusa a aceptar la «configuración» planteada en Estados Unidos y respaldada por Kiev y los líderes europeos: primero un encuentro bilateral con Vladímir Putin y, posteriormente, una reunión trilateral que incluya a EE. UU.