Las nuevas figuras del atletismo se miden a partir de este miércoles 17 de septiembre en el Campeonato Nacional sub-20 para seleccionar a las mejores fichas que representarán al tricolor en el Panamericano de la categoría a disputarse del 3 al 5 de octubre en Villavicencio, Colombia.

El estadio Brígido Iriarte recibirá el nuevo certamen del atletismo venezolano, en esta ocasión será exclusivo para los atletas sub-18 y sub-20 quienes buscarán sus mejores registros para conformar el equipo nacional que viajará a la cita continental que se llevará a cabo el próximo mes de octubre, para ello se evaluarán durante cuatro jornadas repartidas en los próximos días 17, 18 y 19 de septiembre.

Primera sesión

La cita de atletismo se dividirá en cuatro sesiones que arrancarán a partir de las 3 de la tarde, entre las pruebas dentro de la programación del primer día estarán las finales de los 100 m, lanzamiento de jabalina, salto largo, 400 m, 1500 m, impulso de la bala, 10.000 metros marcha, salto alto.

El Campeonato Nacional de Atletismo sub-20 contará con la participación de atletas provenientes de todos los estados del país. La entrada a la justa estará abierta al público en general en el estadio Brígido Iriarte, en Caracas.