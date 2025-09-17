La selección venezolana de softbol masculino, categoría sub-23, sumó este martes su tercera victoria en la ronda eliminatoria del Panamericano de la disciplina que se disputa en la región argentina de La Pampa, luego de imponerse 2-1 a Guatemala con otra gran actuación del lanzador Eduardo Juárez.

El más destacado por la novena que comanda el manager Germán López fue el bateador designado José Morales, quien conectó un fly de sacrificio en la parte baja de la quinta entrada que envió al plato al segunda base Ángel Adames para darle la ventaja a los criollos.

El jardinero Alvi Paredes fue otro de los que aportó al triunfo venezolano con par de incogibles y una pisada al plato, mientras que la victoria se la acreditó el lanzador Eduardo Juárez. El escopetero alcanzó su tercer lauro con una actuación como relevista de 3.1 actos en los que apenas recibió un hit, toleró una base por bolas y ponchó a cuatro rivales.

Clasificación

Este triunfo coloca a Venezuela en el tercer lugar de la clasificación junto a Estados Unidos, ambos con registro de tres victorias y una derrota. Argentina y México se ubican primero y segundo con marca invicta de tres lauros, entre tanto que Canadá, quinto con balance de dos ganados y uno perdido para cerrar con República Dominicana (0-3), Guatemala (0-4) y Perú (0-4).

La quinta jornada del Panamericano contará con los compromisos que protagonizarán Perú y Guatemala (9:30 a.m.), Venezuela y México (12:30 p.m.), Canadá y República Dominicana (3:30 p.m.) y Estados Unidos y Argentina (6:30 p.m.), respectivamente.