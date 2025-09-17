Un sujeto de 30 años, perdió la vida en un supuesto enfrentamiento armado contra funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ocurrido en San Rafael, municipio Girardot, estado Aragua.

El incidente se registró alrededor de las 9:00 p.m., cuando Eduard Ramos Nieto, al notar la presencia policial, realizó disparos y trató de huir del lugar. Durante la persecución, se produjo un intercambio de disparos en el que el hombre resultó herido.

Fue trasladado rápidamente a un centro de salud cercano; sin embargo, murió antes de recibir atención médica. Las autoridades adelantaron que el cuerpo será sometido a una autopsia para esclarecer los detalles de la muerte.

Este hecho se suma a la serie de operativos que las autoridades venezolanas realizan para enfrentar la criminalidad en la región, especialmente en sectores con incidencia delictiva en el municipio Girardot.

Las investigaciones continúan para determinar las motivaciones y circunstancias específicas que derivaron en este fatal enfrentamiento. Se espera que las autoridades ofrezcan próximamente un informe detallado sobre el caso.