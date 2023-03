Entre los principales problemas que padecen los vecinos de la calle Van Praag, del casco central de Upata, es el temor de ser atropellados por un motorizado o vehículo al momento de esquivar los huecos que allí se encuentran, para los moradores, no recuerdan la última vez que repararon las calles, la única verdad es que se han cansado de pedir asfalto y nadie les da respuestas.

En esta oportunidad, Juan Batista, quien reside adyacente a la calle mencionada dijo, que la mayoría de los funcionarios públicos circulan por esa vía muy a menudo, sin embargo, no hacen el menor esfuerzo de ayudar en reparar la vialidad, “algunos del consejo comunal prefieren buscar apoyo de los jóvenes para tapar los huecos con escombros como ha ocurrido en meses anteriores”.

Claman el beneficio

Algunos vendedores que se encuentran al lado del puente Merecure, señalaron que deben colocar troncos de árboles en las aceras para que los motorizados no circulen por ellas, “aquí no hay respeto de nadie, los mototaxistas conducen como mejor les parezca y no hay ley, las personas caminan con miedo de ser atropellados, es necesario un plan de bacheo y rayado para la calle Van Praag”, destacó Batista.

El arreglo de esta vía principal, es el principal clamor de los habitantes, quienes llevan más de 10 años solicitando la recuperación de la arteria vial a los funcionarios, pero, no son escuchados.