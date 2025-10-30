La policía científica logró la captura de Jonaiker José Díaz Caraballo (26), presunto responsable del asesinato y abuso sexual de su cuñada Leidymar de los Ángeles Rocas Navas (19) y su hijo de apenas dos años.

Los cuerpos fueron encontrados el 27 de este mes en curso, en una zona boscosa del sector Brisas de Arismendi, en Mamera 4, parroquia Antímano, municipio Libertador, Caracas.

Según informó el comisario Douglas Rico, director general del CICPC, Díaz Caraballo aprovechó que su pareja y sus hijos estaban ausentes para contactar a su cuñada bajo el pretexto de contratarla para la limpieza del hogar.

Cuando Leidymar acudió con su hijo, el hombre la sometió, la ató a la cama con un cable y abusó sexualmente de ella.

El menor, al presenciar el abuso, comenzó a llorar, lo que provocó la furia del agresor.

Jonaiker se llevó al niño al baño donde lo asesinó con un arma blanca. Posteriormente, regresó para acabar con la vida de Leidymar tras propinarle más de 50 heridas punzopenetrantes, abusando nuevamente de ambos cuerpos ya sin vida.

Para ocultar el crimen, envolvió los cadáveres en bolsas negras y los arrojó en la zona boscosa adyacente a la vivienda. Luego huyó hacia la casa de sus padres en El Valle, donde fue capturado por las autoridades.

El detenido está a disposición del Ministerio Público para afrontar la justicia, aparentemente el delincuente estaba obsesionado con su víctima.