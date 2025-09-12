Desde este jueves 11 de septiembre de 2025, el Ejecutivo nacional inició el pago del bono «Contra la Guerra Económica» a trabajadores activos de la administración pública, correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

Un mensaje difundido a través de la plataforma Canal Patria Digital informó que el monto otorgado es de Bs. 18.720 o US$ 117,79 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV)

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 18.720 por concepto de bono Contra la Guerra Económica (septiembre de 2025)», destaca el mensaje que reciben los beneficiarios.

Este bono tuvo un incremento de 16,41% en bolívares, en comparación al monto recibido en el mes de agosto de 2025, cuyo monto fue de Bs. 16.080.