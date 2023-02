Auroplay explica cómo fue difamado en redes sociales

El creador de contenido español Raúl Álvarez Genes conocido como Auroplay, decidió hablar sobre la acusación en su contra por enviarle mensajes sexuales a una menor de edad.

Un grupo de internautas decidió buscar publicaciones años atrás y encontraron que la pareja de Álvarez, Sara Moledo conocida como Biyín y él compartieron contenido haciendo comentarios bastantes pasados de tono, violentos y apología al nazismo.

Genes aseguró que es muy conveniente que esto haya pasado en simultáneo y que varios argumentos de la menor han sido desmentidos al no tener una historia consistente.

El streamer inició el video con “supongo que como ya pudieron comprobar que Biyín y yo nos hemos comido una funa increíble. Surrealista, no sé cómo describirlo. Yo me considero una persona que no cree en las conspiraciones, pero esto ha sido un sabotaje en toda regla».

“Esto ha sido un sabotaje en toda regla. Lo que he vivido estos días, amigos, no tiene ningún tipo de sentido. He visto ataques perfectamente coordinados para tumbar mi carrera y matarme, destruir todo aquello que he construido durante once años de mi vida intentando entretener a la gente”, continuó.

Asimismo, afirmó que “he podido ver con mis propios ojos cómo foros de Internet estaban perfectamente coordinados para hundirme en la más profunda de las miserias. Han publicado la dirección de mi casa, han amenazado a familiares míos, han hablado con todas las marcas con las que yo trabajo para que dejen de trabajar conmigo”.

“Me han difamado hasta un punto en que yo ni me pensaba lo que estaba leyendo”, sentenció.

Reconoció sus errores

Auroplay dijo que se sentía avergonzado de su actitud en el pasado y lo dejó claro.

«Durante estos 11 años de carrera, he cometido muchos fallos, he dicho muchas cosas que no tendría que haber dicho, he hecho discursos que no deberían haber salido de mi boca», expresó.

«Y me he disculpado por ello, mis seguidores y la gente cercana, sabe que siento vergüenza cada vez que me cruzo con un vídeo antiguo mío. Siento vergüenza y asco», prosiguió.

“Lo primero que hice al leer esas acusaciones, fue vomitar. No estaba dando crédito a lo que estaba leyendo. En ese momento no solo era el más odiado de internet, ahora también era un degenerado”, aseveró que nadie lo ha acusado, ni denunciado de acosar o abusar de ningún menor.

Para cerrar, mencionó que negaba rotundamente haber hablado con una persona menor de edad, cerciorando que él se iba a ir cuando quisiera, no cuando lo echen.