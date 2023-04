Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en el mundo, la creación de la fecha surgió en el año 2007 por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que tiene esta condición.

Asimismo, promover la inclusión de las personas con el también conocido como Trastorno con Espectro Autista (TEA) como ciudadanos de pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad.

El TEA se describe como un trastorno de origen neurobiológico que afecta al funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso.

Principales señales de autismo

La doctor Yamile Mussa, pediatra biomédico, dijo que “un niño con autismo tiene alteraciones en la socio-comunicación y presenta conductivas disruptivas”.

Para explica un poco sobre ello, la doctora Mussa describió que un niño con la condición “no hace contacto visual cuando se le habla o desvía la mirada, no atiende al llamado, es decir, pareciera como si fueran sordos, no siguen instrucciones y tiene dificultades en la adquisición del habla”.

“La mayoría de las veces, son niños no-verbales”, prosiguió.

Asimismo, aclaró que existen otros síntomas, pero estos son los “cuatro grandes e identificables”, que hacen pensar a los especialistas que un niño está dentro de la condición.

En cuanto al diagnóstico, la doctora Dhagnnys Bartoli, neuro-psicopedagoga clínica, terapeuta cognitivo y orientadora familiar, mencionó que en la actualidad la detección se puede hacer más temprana.

“Anteriormente, se diagnosticaba después de los tres o cuatro años, justo cuando iniciaban en la colegio. Ahora, desde el año y medio o año y ocho meses, se puede diagnosticar”.

Autismo: no es una enfermedad

Por falta de conocimiento mismo de la condición, la sociedad a cataloga el autismo o TEA como una enfermedad cuando no lo es.

“Se necesita trabajar en la concientización del autismo, pues la sociedad no entiende o no quiere entender que el TEA no es una enfermedad, sino una condición de vida”, apuntó.

“El autismo es como cuando nacemos con los ojos azules, tiene sus consecuencia. Nacemos con ojos azules, tenemos que usar lentes oscuros para que no nos afecta el sol”, enunció.

De la misma manera, “el autismo también tiene sus consecuencia, pero no es una enfermedad. Es una condición de vida y hoy en día la sociedad debe prepararse para poder entender esto”.

“Hay veces que las madres están en el centro comercial y los niños tienen alguna rabieta, patalela o grita y por lo general las personas señalan, murmuran o hacen comentarios, sin saber que hay un trasfondo. Por eso, es importante seguir concientizando sobre el TEA”, insistió.

Importancia de concientización

La doctora Yamile Mussa, enfatizó que la importancia de la concientización, debido a que “las cifras de autismo cada año van aumentando exponencial y es alarmante”.

De hecho, esta situación, a juicio de la doctora Mussa, “puede convertirse en un problema de salud”. Debido a que, “está afectando la etapa de la escolaridad”, una de las fases fundamentales del desarrollo del niño y para los padres.

También destacó que ninguna familia está exento de tener un miembro de la familia con autismo, a pesar de que “no haya antecedentes familiares”.

“La única manera de incluir a los niños con TEA en la sociedad, en la escuela, actividades extra académicas, es conociendo la condición y comprendela; así vamos a lograr concientizar e incluir”, recalcó.

Lema: “Por un mundo neuroinclusivo para todos”

Cada año la Organización de Naciones Unidas establece o selecciona un lema o tema, para este año eligió “Por un mundo neuroinclusivo para todos”.

Las doctoras Dhagnnys Bartoli y Yamile Mussa coincidieron que “no es un día, es un mes para la concientización sobre el autismo”

“Nosotros hablamos del mes azul, abril es el mes azul. Este año para el mes, la palabra es ‘Concientizar’”, subrayó Bartoli.

Mes azul

“Este mes es para enseñar, trabajar en pro de la familia, no nada más los niños, sino también la familia. Los niños no solo están afectados sino la familia como tal”, destacó.

“Tras el diagnóstico, hay familia que se desintegra, se aíslan social, por no aceptar la condición, hay madres o padres que abandonan a sus hijos. Entonces, tenemos que seguir concientizando”

Para este, se trabaja en la ayuda, apoyo y dar a conocer más del autismo. “Es necesario que se conozca más del autismo”, cerró la doctora Dhagnnys Bartoli.

“Este mes no es de gran fiesta, pero si hacemos actividades durante el mes y como profesionales que trabajamos con el TEA, concienciamos diariamente desde nuestros espacios”, añadió Mussa.

“La única forma en la cual podemos permitir que esta información se mantenga constantemente circulando en la sociedad”, finalizó la doctora Yamile Mussa.