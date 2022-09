Vecinos del sector Cruz Verde, en la parroquia Catedral de Ciudad Bolívar, requieren que la importante avenida sea atendida por las autoridades regionales y municipales.

Aunque los declarantes reconocen el trabajo que viene realizando el Gobierno regional y local a favor de la entidad, consideran que falta mucho por hacer y les urge que esta avenida sea atendida, pues «es la cara de la ciudad», mencionaron.

Amina Montes, conductora, explicó que transita a diario por el lugar unas cuantas veces al día y «se ha vuelto un verdadero calvario recorrer la vía desde la funeraria hasta el paseo Meneses, porque está intransitable, tremendos huecos, hay que hacer maromas para pasar y como es una zona comercial, agudiza el tránsito en el lugar, por los tantos huecos que hay» dijo.

Mientras algunos comerciantes aseguran que han hecho la solicitud cuando van a cancelar los impuestos, «sin embargo es tan lamentable lo que vivimos en nuestra Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, que recién fui a cancelar unas cosas al Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria y me percaté que asfaltaron unos tramos de la calle Independencia, y frente al Samat, que hay un gran hueco, bueno no sé si después lo taparon y me dije, si eso es aquí, qué quedará para nosotros en la Cruz Verde», no sé quiso identificar la ciudadana.

Lugareños esperan que «pronto le hagan un cariñito a la Cruz Verde, que tanto le ha dado a la ciudad en cuanto zona comercial se refiere, serían mezquinos los gobernantes no considerar reparar esta vía, que además está muy cerca de la secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales de la gobernación de Bolívar», concluyó Mirta Serrano.