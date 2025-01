El regreso de Aventura a los escenarios ha estado marcado por momentos inolvidables y, desafortunadamente, también por una controversia que ha generado un gran debate en las redes sociales. Durante su última presentación en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, el bajista Max Santos protagonizó un incidente que ha sido catalogado como inapropiado por parte de muchos espectadores.

La intérprete de «Chivirika», Yailin ‘La Más Viral’, fue invitada especial en el concierto y compartió escenario con Romeo Santos para interpretar el icónico tema «Obsesión». En medio de la euforia del público, los miembros de Aventura rodearon a la artista para realizar una sensual coreografía.

Sin embargo, fue Max Santos quien acaparó la atención al realizar un movimiento considerado por muchos como fuera de lugar, colocando su guitarra entre sus piernas y simulando un baile provocativo frente a Yailin.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando una ola de comentarios negativos hacia el bajista. Numerosos usuarios expresaron su incomodidad ante la actitud de Max Santos, señalando que la intérprete se veía visiblemente incómoda durante la situación.

«Se pasó el guitarrista. No vi esa parte bien», «El guitarrista se pasó de lanza, le faltó el respeto, ella se vio muy incómoda», «No me pareció el trato que le dieron a Yailin… no me gusta como canta, pero de igual forma es mujer y merece respeto», fueron algunas de las reacciones más comunes en las redes sociales.

Hasta el momento, ni Max Santos ni Yailin ‘La Más Viral’ se han pronunciado al respecto. Este incidente ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad artística y el respeto hacia las mujeres en el ámbito del espectáculo.