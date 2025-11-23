La aerolínea venezolana Avior mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales, a pesar de que varias compañías han cancelado sus viajes luego del aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. de «extremar la precaución» al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

«Como presidente de Avior Airlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad», informó este sábado el presidente de la compañía, Juan Bracamonte, en su cuenta de X.

Este sábado, las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) informaron que suspendieron sus vuelos hacia Venezuela, mientras que la colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad.

Iberia fue la primera en tomar la decisión de cancelar sus vuelos a Venezuela y precisó que irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma sus operaciones.

TAP indicó que decidió cancelar sus vuelos programados para hoy sábado y otro para el próximo martes con destino a Venezuela, mientras que Gol dejó sin efecto los viajes que tenía previstos para este fin de semana, una decisión que -apuntó- se limita a estas fechas «por el momento».

Por su parte, Avianca señaló que canceló sus vuelos de este sábado a Venezuela «por ajustes operacionales» y dijo que se mantiene «evaluando la situación como todas las aerolíneas».

El aviso de estas líneas aéreas coincide con el despliegue militar de Washington en el mar Caribe, que Donald Trump afirma está dirigido a combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro interpreta como una «amenaza» de «invasión» y como un intento de propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela.