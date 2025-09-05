En el marco de la jornada 13 de la Liga Oficial Senior Francisco Martín, los equipos Guayanés FC, Unexpo FC y AVM FC buscarán mantener sus opciones de clasificación hacia el único cupo disponible que resta, tras haberse confirmado por la taquilla de la siguiente ronda, los equipos Centro Italo, Colegio de Ingenieros, Los Olivos, Venalum FC y Club Portugués.

Así se depara la jornada de este sábado 6 de septiembre, con dos de los equipos mencionados en pos de su clasificación, chocando entre ellos, en una cancha inédita para este torneo, la legendaria cancha del Colegio Loyola Gumilla.

Así, precisamente el equipo de AVM FC del Ing. Antonio “Toño” Montaño, graduado en ese legendario colegio y donde inició su carrera como futbolista, recibirá la visita de la Unexpo FC en singular cotejo «a muerte», ya que el ganador podría seguir con vida, por lo menos hasta las dos de la tarde, cuando jueguen el cuadro de Ingenieros, ya clasificado y el Guayanés FC del “profe” Rafa Maza. Un empate de los de Castillito o una victoria mejor, les daría el boleto a la siguiente base al equipo de Juan Carlos «Carrito», Juan Aquino.

Clásico de la senior

Otra vez se medirán en una lucha por los primeros lugares, los elencos de Los Olivos –que tiene de ganar por 7 a 1 a Unexpo- recibirá en su cancha del sector olivense, al líder Club Italo que viene de caer 1-4 ante Venalum FC. Juego pautado para llevarse a cabo a partir de las 10:00 am.

Cerrará la jornada, un choque de buenos kilates entre el local Venalum FC –que viene de endosar una victoria 1-4 sobre el Centro Italo recibirá la visita en su patio, del Centro Portugués, el quinto de los clasificados en estas disputas por la clasificación.

El encuentro entre los “guerreros del aluminio” y los lusitanos se jugará a partir de las 4:00 pm en el Polideportivo de Venalum.

Así se jugará la fecha 13 el sábado 06-09-25

Avm vs Unexpo Loyola-Gumilla 8:30 am

Olivos vs Italo 10:00 am en Los Olivos

Ingenieros vs Guayanés 2:00 pm en Los Olivos

Venalum vs CPVG en Polid. Venalum 4:00 pm