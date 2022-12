Sus lectores la han apodado «madame Cruel» por el tono de sus novelas. Aunque, en la vida real, Axael Velásquez destila ternura, pasión y una gran convicción de que la escritura puede cambiar vidas.

Comenzó en el mundo de las letras a los 15 años, sin ninguna aspiración de volverse famosa. Era un mecanismo que le servía para expresar sus sentimientos y su manera particular de ver la vida. Usando el ingenio, el corazón y su toque de oscuridad ha sido capaz de forjar su propio camino literario.

«Todo comenzó como un hobby, un entretenimiento. Al principio tenía muy buenas ideas, pero mi redacción no era tan buena. Sin embargo, publiqué un libro», confiesa.

Agrega que el primer libro que publicó fue criticado, pero esto le sirvió para tomarse en serio la escritura. En sus primeros pasos, comenzó a estudiar en línea sobre literatura, redacción y creatividad. Esta formación le dio paso a lo que serían sus próximos libros y la puerta para ser parte de importantes casas editoriales.

Libros

Axael Velásquez es una de las escritoras venezolanas con mayor número de seguidores en la plataforma Wattpad, una red social de escritura y lectura, en la actualidad cuenta con 56 mil seguidores y en Instagram tiene cerca de 36 mil.

Entre sus libros más conocidos está «Vendida” y «Nerd», el primero de ellos es una historia distópica, esta cuenta con el sello editorial Nova Casa. Con más de un millón de lectores, es una de las cartas de presentaciones de la autora oriunda del estado Bolívar.

La obra se centra en el reino de Áragog, en el cual, las mujeres son vistas como objetos de placer y son «vendidas», sin derecho a tomar sus propias decisiones. La protagonista Aquía es comprada por un príncipe y desde ese momento, una espiral de emociones y acontecimientos comienzan a suceder.

Entre las mayores referencias de Velásquez se encuentra Margaret Atwood, escritora de «El cuento de la criada», un libro que ganó popularidad después de la serie de Hulu. También es una historia distópica y en el mundo ficticio de Gilead, las mujeres tienen la única tarea de procrear sin ser libres de tomar sus decisiones.

Inspiración

Con más de 15 obras escritas, es normal preguntarse ¿Cuál es la inspiración de Axael? Confiesa que su inspiración está en lo cotidiano. En analizar las cosas más simples y de ahí sacar historias que están fuera de la norma con toques sutiles de oscuridad, erotismo y escenas que pueden considerarse macabras.

«Un día estaba jugando ajedrez y me di cuenta cómo está estructurado el juego. Los roles, el poder y lo que hay detrás. Después pensé, ¡aquí hay una historia! Y más adelante comencé a escribir la primera parte de Nerd: Obsesión Enfermiza», expresa.

Nerd tiene muchas cualidades, entre ellas misticismo, secretos y mucha tensión sexual. La protagonista es Sinaí Ferreira, empieza a descubrir lo que se encuentra detrás de la familia Fray y después no encontrará la puerta de retorno.

En general, las review de los libros de Axael son realmente populares. A diario, recibe cientos de mensajes de fanáticos de diferentes partes de América Latina y Europa. En Colombia, México y España se concentran la mayoría de sus lectores.

Por el momento, la mayoría de sus actividades se concentran en el ámbito digital. Entrevistas, contacto con fanáticos, editores y, por supuesto, la escritura. Para ella, no ha sido fácil producir contenido desde Venezuela.

Perspectiva

«Muchas personas subestiman cómo he llegado hasta aquí. No saben lo difícil que ha sido tener que escribir y no contar con los medios adecuados para hacerlo. Vivir en Venezuela es, a veces, no tener electricidad, Internet y tener que ir a casa de vecinos porque tienes entregas urgentes», confiesa Axael.

Desde que sus compromisos editoriales aumentaron, tras la llegada de contratos importantes, se le hace más complicado ajustar sus tiempos con los contratiempos productos de la situación país.

Venezuela está sumergida en una crisis humanitaria compleja, pero en medio de todas las adversidades, Axael Velásquez camina entre el optimismo y su afán de superación. Su mayor propósito es continuar escribiendo y sueña que, algún día, algunas de sus novelas lleguen a la televisión.

Este año ha sido una montaña de emociones para ella, sus libros se encuentran en librerías de América Latina y España, en los mejores sitios webs de libros, a diario sus lectores crecen y también tuvo su primera firma de autógrafo.

Se publicó la continuación de «Vendida», «Vencida», también la segunda parte de Nerd, Nerd: Jaque Mate y la tercera en Wattpad.

El apoyo de sus lectores es indispensable. «No hubiese podido llegar hasta aquí sin ellos. Son tan importantes para mí. Las palabras se quedan chiquitas y es difícil para mí explicar lo mucho que los quiero».

Coordenadas

En todas sus plataformas digitales, esta escritora bolivarense se encuentra como @axavelasquez. Las redes sociales que más utiliza son Wattpad, Instagram y Twitter.

A través de ellas, informa acerca de sus nuevos pasos, proyectos y escritos.