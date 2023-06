El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, aseguró que los deportistas ucranianos «están siendo discriminados por su propio Gobierno», al no ser autorizados a competir en algunas competiciones en las que están inscritos representantes de Rusia, país invasor de Ucrania, y de su aliado Bielorrusia.

Bach recordó que esta medida puede privarles de lograr la clasificación para los Juegos de París 2024.

«A muchos ucranianos les hubiera gustado competir internacionalmente, pero no pudieron hacerlo en (los recientes mundiales de) judo y taekwondo siguiendo instrucciones del Ministerio del Deporte Ucraniano», dijo Bach. «Están siendo sancionados por su propio gobierno».

Bach puso al día a la asamblea del COI, reunida este jueves en su 140 Sesión, sobre la situación derivada de la guerra de Ucrania, antes de debatir el futuro del boxeo olímpico, principal punto del orden de día.

«Es difícil entender», dijo el presidente, «que el Gobierno de Ucrania esté privando a sus propios deportistas de clasificarse para París 2024 . Es difícil entender por qué se les permite competir en tenis pero no en tenis de mesa; por qué en ciclismo pero no en natación; por qué en esgrima en la prueba A pero no en la prueba B».

En los últimos Europeos de esgrima, trasladados de Polonia a Bulgaria tras la negativa del gobierno polaco a dar visado a los deportistas rusos, participaron todos, pero los ucranianos solo en las pruebas sin rusos.

Thomas Bach expresó que el equipo de Ucrania se merece la oportunidad de «recibir una entusiasta bienvenida a lo largo del Sena por cientos de miles de personas» en la ceremonia inaugural de París.

«Sería una demostración poderosa de resistencia», dijo.

Thomas Bach reiteró su idea de que, al favorecer la participación de todos los deportistas, cualquiera que sea su pasaporte, está protegiendo «la unidad del Movimiento Olímpico, la auténtica naturaleza del deporte a escala mundial».

Si sucede lo contrario, añadió, «acabaríamos teniendo solo competiciones entre deportistas del mismo bloque político y los Juegos Olímpicos universales dejarían de ser posibles».

«La politización del deporte sería la militarización del deporte», indicó.

Bach recordó que 141 países han condenado la guerra de Ucrania, pero solo 52 gobiernos, «que representan al 15 % de la población mundial», han impuesto sanciones a los gobiernos rusos y bielorruso.

«Es la descripción de la realidad de un mundo fragmentado. En este mundo tenemos que proteger a los deportistas, nuestra unidad, nuestros valores, y oponernos a todo tipo de discriminación», dijo.

Cuando Rusia invadió Ucrania en marzo de 2022, el COI recomendó apartar de las competiciones a rusos y bielorrusos, o en el mejor de los casos obligarles a competir como neutrales.

Un año después, coincidiendo con el periodo de clasificación para los Juegos de París 2024, el organismo aconsejó a las federaciones que autorizasen su retorno, siempre como neutrales y en caso de que no pertenecieran al ejército ni hubiesen apoyado activamente la guerra.

En su intervención ante la Sesión, Bach situó al Movimiento Olímpico como una fuerza equidistante, criticada por igual por rusos y ucranianos, ante su «enfoque centrado en los deportistas».

«Nuestros valores no son conceptos abstractos. Estamos aquí para apoyar a los deportistas de todo el mundo y promover la participación de todos los que acepten las reglas», insistió.