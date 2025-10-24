Bad Bunny fue el gran protagonista de la edición número 25 de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrada este jueves en Miami. El puertorriqueño no solo se llevó once premios, sino que recibió de manos de la icónica Rita Moreno el reconocimiento como Billboard Top Latin Artist del siglo XXI.

“Estoy 100 % consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí, que también han aportado a la música latina”, expresó Bad Bunny en Billboard, quien también ganó los galardones Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año, entre otros. Entre risas, el cantante confesó que pasó parte de la gala “jugando dominó detrás del escenario”, informa El Nacional.

Karol G brilla y agradece a Dios

La segunda más premiada de la noche fue Karol G, quien subió emocionada varias veces al escenario. La artista colombiana recibió seis premios, incluido el de Hot Latin Songs Artista del Año Femenina.

“Me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día y le doy gracias a Dios porque no pierdo esa capacidad de sorprenderme”, expresó la intérprete de La Bichota.

Premios, homenajes y grandes presentaciones

El grupo Fuerza Regida también destacó con cinco premios, entre ellos Artista Regional Mexicano del Año y Colaboración Vocal del Año por “Tu boda” junto a Oscar Maydon. “Le metemos sangre, sudor y lágrimas a esto”, declaró Khrystian Ramos a EFE.

Por su parte, Laura Pausini conmovió al público con su interpretación de Mi historia entre tus dedos antes de recibir el Premio Ícono. “Ser de Italia y sentirme tan latina es un privilegio”, manifestó la cantante.

Mensaje cristiano y sabor tropical

Uno de los momentos más comentados fue el regreso de Daddy Yankee, quien interpretó su nuevo tema de corte espiritual Sonríele y dejó un mensaje cristiano oculto bajo las sillas del público.

El cierre estuvo a cargo de Elvis Crespo, junto a Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra, en un popurrí lleno de ritmo caribeño. Crespo recibió el Salón de la Fama y afirmó: “Jamás me habría imaginado seguir aquí y ser reconocido tantos años después”.

La gala, conducida por Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza, también incluyó presentaciones de Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi, quienes interpretaron Somos más, el himno oficial en español del Mundial 2026.