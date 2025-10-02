La confirmación de que Bad Bunny será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl generó una ola de reacciones encontradas en Estados Unidos.

Mientras muchos celebran la elección de un artista latino que canta en español, otros consideran que el evento —emblema de la cultura popular estadounidense— debería estar encabezado por un intérprete angloparlante, explica DW.

Corey Lewandowski enciende la polémica

La controversia escaló tras las declaraciones de Corey Lewandowski, antiguo manager de la campaña presidencial de Donald Trump.

Durante su intervención en The Benny Show, afirmó que agentes de ICE estarán presentes en el evento deportivo con posibles refuerzos.

“ICE tendrá refuerzos en el Super Bowl durante el show de medio tiempo de Bad Bunny”, expresó. El exasesor agregó que “no hay ningún lugar donde se pueda proporcionar refugio seguro a las personas que están en este país ilegalmente. No en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Te encontraremos, te detendremos y te deportaremos”.

Críticas hacia el reguetonero

Lewandowski también cuestionó la elección del intérprete puertorriqueño, calificándola de “vergonzosa”.

Según él, la presencia del Conejo Malo en el espectáculo transmite el mensaje de que el artista “odia a Estados Unidos”.

Bad Bunny guarda silencio

Hasta el momento, Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real de Bad Bunny— no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.

Sin embargo, el tema continúa alimentando debates sobre representación cultural, identidad latina y tensiones en torno a la política migratoria estadounidense.