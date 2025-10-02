Un trágico accidente vial se registró en la mañana de este jueves en la Av. Universidad de El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, dejando como víctima fatal a un ciudadano de nacionalidad italiana. El hombre fue identificado como Giovanni Del Vecchio Perretta, de 79 años, quien se dedicaba al área de la construcción.

El vehículo en el que se desplazaba volcó de manera aparatosa, resultando en fuertes lesiones que causaron su deceso en el lugar. Las autoridades del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil atendieron la emergencia y el cadáver fue trasladado a la morgue de Caña de Azúcar para las diligencias correspondientes.

Este lamentable suceso genera un llamado a extremar precauciones en las vías de El Limón y alrededores para evitar nuevos accidentes con consecuencias fatales. Las causas exactas del accidente están bajo investigación por parte de los organismos competentes.