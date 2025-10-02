El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este jueves que solicitó orden de captura contra dos exfuncionarios de la institución en el estado Lara (oeste) por el presunto delito de corrupción.

A través de una publicación en Instagram, Saab dijo que una de las exfiscales por la que se solicitó orden de detención será acusada de los delitos de «corrupción propia, actos arbitrarios, ultraje al pudor e incitación al odio».

Otro de los exfuncionarios, prosiguió, será imputado por el delito de «corrupción propia en grado de complicidad».

El fiscal no ofreció mayores detalles de los hechos que llevan a solicitar la captura de estos dos exfiscales del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

El pasado 10 de septiembre, el organismo informó de la «imputación y judicialización» de 14 fiscales en el estado Carabobo (norte) -incluido el exdirector de esa región-, como parte de la que denominó como una operación anticorrupción que, aseguró, busca garantizar la transparencia en el Ministerio Público.

Máximo decoro

De acuerdo a un comunicado, firmado por Saab, este operativo buscaba asegurar que sus funcionarios «actúen con el máximo decoro y responsabilidad».

Un día antes, el MP anunció la detención de dos exfiscales de Carabobo que son acusados de participar en una presunta «trama de extorsión».

Saab indicó entonces que los dos arrestados son señalados por los presuntos delitos de «extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión intencional de funciones y asociación».

El titular de la Fiscalía aseguró que estos sujetos «eran partícipes directos» de los «hechos de extorsión» cometidos por un abogado, quien dijo «se encuentra procesado y privado de libertad» por los delitos de «extorsión agravada, usurpación de funciones, uso de documento público falso y legitimación de capitales».

Sobre el caso, Saab señaló que el abogado exigía «grandes cantidades de dinero» simulando ser un funcionario del MP con el «objeto de ventilar casos ante fiscalías específicas».