El italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), que acabó por los suelos en la carrera esprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP, explicó que había entrado en la curva «un poco más lento» y «más cerrado», pisó un bache y se le cerró el tren delantero.

«Por desgracia, este año no es la primera vez que, cuando creo que estoy haciendo algo para tener más margen, me caigo. Es la tercera vez que pasa, todos los errores que he cometido este año en las carreras han sido siempre en las esprint, que es donde Jorge (Martín) ha sido mejor», reconoció el italiano, quien afirmó: «la única diferencia que hay entre nosotros es en las carreras esprint».

De sus opciones para el domingo, dijo que tiene «la posibilidad de ganar otra carrera».

«Voy a dar el máximo y sólo espero que Enea y Marc mejoren su ritmo, porque necesito a alguien que se meta en medio», indicó.

«Yo necesitaré ganar, así que tendremos que dar el máximo porque Jorge sabe perfectamente que es el único que puede perder este título, así que hay que asegurarse de hacer todo de la mejor manera posible», recalcó el doble campeón del mundo de MotoGP, quien piensa que «Jorge mañana, seguramente, no va a ir al ciento por ciento, porque tiene que tener cuidado y es el único que puede perder con 29 puntos de ventaja».