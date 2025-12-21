Balbino Fuenmayor continúa ampliando los registros de una carrera que, por su constancia y peso estadístico, apunta con firmeza al Salón de la Fama del beisbol venezolano en Valencia. Este sábado, en el primer juego de la serie entre Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita, el inicialista volvió a escribir su nombre en los libros de historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El encuentro se disputó en el Estadio Nueva Esparta, en el sector Guatamare de Porlamar, donde el veterano toletero conectó un cuadrangular en la parte alta del quinto inning frente a los envíos del lanzador Melvi Acosta, desatando la ovación del público presente.

Marca personal y consistencia ofensiva

Con ese batazo de vuelta completa, Fuenmayor llegó a 16 jonrones en la presente campaña, estableciendo una nueva marca personal en una temporada de la LVBP. Además, alcanzó los 95 cuadrangulares de por vida en el circuito, una cifra que reafirma su condición de uno de los bateadores de poder más constantes de su generación.

El apodado “Balbinator” ha sabido reinventarse a lo largo de los años, manteniendo una producción ofensiva sostenida que lo mantiene vigente y competitivo, incluso frente a lanzadores más jóvenes y con mayor velocidad.

Récords de franquicia y escalada histórica

El cuadrangular también tuvo un valor simbólico adicional: Fuenmayor igualó a Eliézer Alfonzo como el máximo jonronero en la historia de la franquicia, desde su llegada a la LVBP tras la expansión de 1991.

Asimismo, dejó atrás a Luis Raven para adueñarse en solitario del sexto puesto en la lista histórica de jonrones del circuito.

A las puertas del Top 5

Con 95 vuelacercas, Fuenmayor quedó a apenas dos de alcanzar a Antonio Armas, quien ocupa el quinto lugar histórico con 97 cuadrangulares y fue poseedor del récord absoluto de la liga hasta 2006.

Cada turno al bate acerca un poco más al carabobeño a una marca que consolida su legado como uno de los grandes sluggers del beisbol venezolano.