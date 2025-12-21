La economía de Sudamérica mantiene una perspectiva de crecimiento moderado para los próximos años. De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región crecerá 2,9% en 2025 y 2,4% en 2026, una mejora frente al desempeño registrado en 2024.

Crecimiento regional sostenido por el consumo

Según el organismo regional, la tasa prevista para 2025 representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

La CEPAL destaca que el principal motor del crecimiento sudamericano es la demanda interna, especialmente el consumo, en un contexto de recuperación gradual tras varios años de volatilidad económica, explica Banca y Negocios.

En este escenario, Paraguay, Venezuela y Argentina se posicionan como las economías con mayores tasas de crecimiento en la región, después de Guyana, país que ha dejado de ser una sorpresa para consolidarse como uno de los motores económicos de Sudamérica.

Guyana mantiene liderazgo por auge petrolero

En los últimos tres años, Guyana ha experimentado un crecimiento extraordinario impulsado por el auge petrolero y el aumento sostenido de la producción y exportación de hidrocarburos.

El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, señaló a Bloomberg que las perspectivas para 2026 siguen siendo favorables, con una proyección de crecimiento de 24%, gracias al incremento continuo de la producción petrolera y su efecto positivo sobre otras actividades económicas.

Venezuela en proceso de recuperación

Salazar-Xirinachs indicó que Venezuela atraviesa un periodo de recuperación luego de una profunda contracción económica entre 2013 y 2021.

Cifras recientes del Banco Central de Venezuela muestran una aceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto en los tres primeros trimestres de 2025, lo que llevó a la CEPAL a revisar al alza su proyección para este año.

Para 2025 se estima un crecimiento de 6,5%, mientras que para 2026 se espera una expansión de 3%. No obstante, el organismo advierte que la actividad no petrolera continúa afectada por la crisis económica, así como por la depreciación del bolívar y su impacto potencial sobre la inflación y el poder adquisitivo.

Paraguay consolida su estabilidad

La economía paraguaya presenta un sólido desempeño en 2025, con un crecimiento de 5,9% en el primer semestre, impulsado principalmente por la inversión privada.

Para 2026, la CEPAL proyecta un crecimiento de 4,5%, sustentado en la continuidad de las inversiones y la estabilidad macroeconómica.

Argentina muestra señales de alivio

Tras una contracción de 1,3% en 2024, Argentina registraría un repunte con un crecimiento de 4,3% en 2025 y 3,8% en 2026.

Finalmente, la CEPAL atribuye esta mejora a la recuperación de la actividad económica derivada de su plan de estabilización, en un contexto de inflación que continúa moderándose, pese a las presiones persistentes sobre la economía.