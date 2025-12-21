Renato Núñez continúa encendido con el madero y decidido a cerrar la zafra a todo tren. Este sábado, el slugger volvió a ser protagonista al conectar su cuarto cuadrangular en apenas dos encuentros, para guiar a los Navegantes del Magallanes a una victoria de 6-3 sobre los Tiburones de La Guaira, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

El triunfo representa un impulso clave para la “Nave Turca” en su lucha por asegurar un boleto a la postemporada, en una recta final marcada por la presión y la necesidad de resultados inmediatos.

Ventaja inicial de los escualos

La Guaira tomó la delantera temprano en el compromiso. En el segundo episodio, Juniel Querecuto conectó un sencillo productor de dos carreras que silenció momentáneamente a la afición local y colocó arriba a los visitantes. Sin embargo, la reacción del conjunto filibustero no tardó en llegar.

En el cuarto inning, Magallanes comenzó a recortar distancias con un imparable de Luis Suisbel que llevó al plato a Renato Núñez. Acto seguido, el propio Núñez se encargó de igualar las acciones con su noveno cuadrangular de la temporada, un estacazo que devolvió el ánimo al dugout turco.

El bateo oportuno marca la diferencia

La ofensiva magallanera mantuvo la presión. Suisbel volvió a aparecer con el madero al conectar un doble que impulsó a Leandro Pineda con la carrera de la ventaja. Más tarde, en el quinto capítulo, Tucupita Marcano amplió la diferencia con un jonrón de dos carreras que colocó la pizarra 5-2.

Aunque Gabriel Arias respondió por Tiburones con un bambinazo solitario en el sexto inning, Eliézer Alfonzo aseguró el resultado con un elevado de sacrificio que permitió anotar a Diego Velásquez.

Trabajo desde el montículo

Desde el pitcheo, Luis Martínez se acreditó su primera victoria de la campaña (1-0), mientras que Luis Arejula cargó con el revés (2-7). El cerrador Wandisson Charles puso el candado en el noveno episodio para sumar su segundo salvamento de la temporada.

Con este resultado, Magallanes se aferra a sus aspiraciones de octubre, apoyado en el poder y liderazgo de un Renato Núñez que parece decidido a marcar la diferencia en el momento más crucial del campeonato.