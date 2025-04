Bali, la isla más turística de Indonesia, enfrenta un problema medioambiental por contaminación de plásticos y ha ampliado las regulaciones que aplica al uso y la producción de este material, en su camino a lograr quedar libre de residuos para 2027.

El gobierno de la provincia de Bali, cuyas playas paradisíacas y extensas terrazas de arroz recibieron en 2024 a casi 6,5 millones de turistas, según la Oficina Central de Estadísticas de la isla, intensificó este mes las limitaciones al plástico al prohibir las botellas de menos de un litro.

La campaña contra el plástico comenzó el pasado mes de enero cuando se prohibieron las botellas de plástico en instituciones gubernamentales y centros educativos.

La medida se aplicó con vistas a paliar la epidemia de contaminación plástica que vive Indonesia y, en especial, Bali, que acoge un elevado porcentaje del turismo total del país.

Cuando la norma entró en vigor, la secretaria regional de la provincia, Dewa Made Indra, expresó la voluntad por parte de las autoridades de «lograr un Bali más verde y sostenible» al limitar el empleo de productos de plástico de un solo uso, empezando por restringirlos en entornos educativos y públicos.

«Pedimos a los directores y docentes de las escuelas que sean un ejemplo para los estudiantes y fomenten el uso de vasos para reducir los residuos plásticos en el entorno escolar. Esperamos que esta política sea implementada responsablemente por todas las partes implicadas», apuntó Dewa.

Este mes de abril, el gobernador de Bali, Wayan Koster, emitió un aviso para hacer extensiva la prohibición tanto a la producción como a la distribución de botellas de plástico con capacidad inferior a un litro en la isla.

Licencia comercial

«Los negocios que no cumplan la circular podrán ser sancionados con la revisión o revocación de la licencia comercial y un anuncio público en diversas plataformas y redes sociales, indicando que dicho negocio no es respetuoso con el medio ambiente y no merece una visita», reza el documento.

El propio Koster fue quien adelantó a los medios en marzo que Bali busca quedar libre de desechos para 2027.

Que la isla alcance el objetivo «residuo cero» en dos años supone un desafío, considerando que Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, con casi 280 millones de habitantes, figura entre los cinco países más contaminados y que más contaminan por plástico del mundo.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el archipiélago produce alrededor de 3,2 millones de toneladas de residuos plásticos sin gestionar al año, de los cuales aproximadamente 1,29 millones terminan en el mar.

Además, unos 10.000 millones de bolsas de plástico, equivalentes a 85. 000 toneladas, se liberan anualmente en Indonesia y dañan ecosistemas fluviales y marinos.