Los precios de los metales preciosos alcanzarán nuevos máximos históricos en 2026, tras un aumento estimado del 41 % este año.

El oro superó brevemente los 4.300 dólares por onza y la plata rozó los 54 dólares por onza en octubre antes de retroceder, mientras que el platino también ha registrado sólidos aumentos este año.

El oro está en camino de registrar nuevas cifras sin precedentes durante 2026, respaldado por la demanda de productos básicos considerados refugios seguros y las continuas compras de los bancos centrales, reveló un informe del Banco Mundial.

Se prevé que los precios de la plata seguirán subiendo, impulsados por la creciente demanda industrial de tecnologías de energía renovable junto con el interés por productos básicos considerados refugios seguros, mientras que es probable que las limitaciones de la oferta continúen respaldando los precios del platino.

Incertidumbre sobre las perspectivas

Sin embargo, la incertidumbre en torno a las perspectivas de los precios sigue siendo significativa.

Una nueva escalada de las tensiones geopolíticas o una mayor incertidumbre normativa podrían empujar los precios del oro por encima de las proyecciones actuales, en tanto que la debilidad de la actividad industrial podría ejercer presión a la baja sobre la plata y el platino, lo que situaría sus precios por debajo de las previsiones de referencia.

Los precios del oro subieron a máximos históricos a principios de octubre antes de bajar en las últimas semanas.

El aumento se vio impulsado por la fuerte demanda de productos considerados refugios seguros en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y preocupaciones económicas más generales.

Además, el metal precioso se vio favorecido por la debilidad del dólar estadounidense y la flexibilización monetaria en Estados Unidos.

Demanda de oro

La demanda de oro se incrementó un 10 % en los primeros tres trimestres de 2025 (en términos interanuales), empujada por fuertes entradas de inversión, que incluyen los ETF respaldados por oro y las compras continuas (aunque moderadas) de los bancos centrales.

Se estima que los precios aumentaron alrededor de un 42 % en 2025, lo que representa el mayor incremento anual desde fines de la década de 1970. Tanto la subida de 1979-80 como este epunte se han producido junto con el aumento de las tensiones geopolíticas y el debilitamiento del dólar estadounidense.

La recuperación actual se caracteriza por las compras récord de los bancos centrales, que se han duplicado con creces desde 2022 y que superan el promedio de 2015-19. La participación de los bancos centrales en la demanda total aumentó a casi el 25 % en 2024, en comparación con el 12 % en el período 2015-19.

Se proyecta que el aumento de los precios continuará en 2026, aunque a un ritmo más lento, a medida que la demanda del sector oficial y el interés de los inversores se moderen gradualmente.