El inicio de 2026 no ha dado tregua al bolsillo de los guayaneses. De acuerdo al monitoreo del Centro de Estudios Regionales (CER) de la UCAB Guayana, la Canasta Básica Alimentaria en el municipio Caroní se ubicó en 196.229,35 bolívares durante el mes de enero, lo que equivale a 534,23 dólares.

A pesar de una ligera estabilidad en el tipo de cambio respecto a diciembre de 2025, el costo de la vida en moneda nacional no se detiene.

El incremento mensual en bolívares fue de 7.213,06 (3,82 %), una cifra que, aunque parezca moderada en porcentaje, ensancha drásticamente la brecha entre el salario real y el acceso a la comida.

El dato más devastador del informe pone en perspectiva la crisis del poder adquisitivo: un hogar promedio en Caroní necesitó 1.509 salarios mínimos solo para comer.

La cifra confirma la «pulverización» del ingreso formal, dejando en vulnerabilidad extrema a quienes dependen exclusivamente del sueldo base o pensiones.

Rubros que aumentaron

Aunque rubros como las carnes y cereales mostraron leves descensos, estos fueron opacados por aumentos agresivos en productos esenciales que suelen ser el sustento de las familias con menos recursos.

«Estamos viendo un impacto directo en productos base como la harina de maíz y la sardina, que son el refugio alimenticio de los estratos más vulnerables», advierte el estudio del CER.

El aumento del 60 % en el pescado —impulsado por la sardina— es especialmente preocupante, ya que representa la principal fuente de proteína de bajo costo para la región.

En el caso de la sal, especies y condimentos subieron un 45. Por su parte, los aceites y salas incrementaron un 22 y el azúcar y similares un 19.

La volatilidad económica en el estado Bolívar está forzando a los ciudadanos a tomar decisiones desesperadas.

De acuerdo con el análisis de la UCAB Guayana, las familias están reduciendo drásticamente el consumo de proteínas o migrando hacia dietas menos nutritivas para poder sobrevivir.

Este escenario plantea un panorama sombrío para el primer trimestre de 2026, donde incluso los incrementos moderados en el costo total de la canasta tienen un efecto desproporcionado en el bienestar social, comprometiendo seriamente la seguridad alimentaria en el municipio Caroní.