El ritmo, el color y el fervor histórico marcaron el inicio oficial de las festividades carnestolendas con la Presentación a la Prensa de las candidatas a Reina de la Ruta del Calipso 2026.

En un evento cargado de elegancia y tradición, los medios de comunicación eligieron a su primera soberana de la temporada.

Un despliegue de talento y patriotismo

La gala comenzó con la energía vibrante de Danzas Yacambú, cuyo opening musical preparó el escenario para una noche inolvidable.

Bajo la conducción de los reconocidos moderadores Jorge Salloum y Yulexis Sotillos, el evento fluyó entre aplausos y el entusiasmo de las barras.

Uno de los momentos más significativos de la velada fue el desfile inicial, donde las aspirantes rindieron un emotivo homenaje a la libertadora Manuela Sáenz.

Ataviadas con trajes inspirados en la «Libertadora del Libertador», las jóvenes resaltaron el papel histórico de la mujer en la gesta emancipadora, fusionando la belleza con el orgullo patrio.

Identidad regional y ritmo de calipso

Tras la imposición de las bandas oficiales que las acreditan como representantes de sus respectivas localidades, cada candidata hizo uso de la palabra para resaltar las bondades turísticas, culturales y económicas de los municipios que representan, demostrando que la futura reina no solo será una embajadora de la belleza, sino también de la identidad bolivarense.

La música no podía faltar en la víspera del carnaval. La agrupación Kilates 24 tomó el escenario para poner a vibrar a los asistentes con el contagioso ritmo del calipso, reafirmando por qué esta festividad es Patrimonio Cultural de la región.

La Prensa tiene a su favorita

El clímax de la noche llegó con el anuncio del primer galardón del certamen. Los comunicadores sociales presentes, tras evaluar el carisma, la oratoria y el desempeño frente a las cámaras, otorgaron la banda de Miss Prensa a la representante del municipio Piar, Sara Fernández.

Con 22 años de edad, Fernández logró cautivar al jurado periodístico, posicionándose como una de las grandes favoritas para la corona principal de la Ruta del Calipso 2026.