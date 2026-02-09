En el fondo del municipio Caroní, el Asentamiento Campesino Santa Fe, ubicado en la vía Caruachi, parece haberse detenido en el tiempo. Fundada en 1920, esta comunidad de vocación agrícola cumple 106 años de existencia en condiciones que vulneran los derechos fundamentales a la vida digna, la movilidad y la alimentación.

Para las más de 300 familias que habitan la zona, la «vialidad» es un concepto abstracto. Según denuncian sus habitantes, el asfalto es inexistente desde hace casi medio siglo.

«Llevamos entre 40 y 50 años esperando por una carretera digna. El último alcalde que pisó este suelo fue José Ramón López; desde que inició la nueva gestión, las autoridades brillan por su ausencia», relata Jesús Méndez, de 78 años, vocero de vialidad del consejo comunal y vecino con seis décadas de arraigo en el asentamiento.

Esta precariedad vial ha generado un efecto dominó de carencias, comenzando con el colapso Agrícola, siendo una zona de productores, la cosecha se pierde o se queda en el campo. Los camiones no pueden entrar para distribuir los alimentos.

Además, del desabastecimiento crítico, pues, los camiones cisterna se arriesgan a transitar por estas rutas, dejando a la población a merced de la improvisación.

En casos de salud, el traslado de pacientes es una carrera contra la muerte debido al estado de la vía.

Sed y oscuridad: Los rostros de la pobreza extrema

El acceso al agua potable, un derecho humano reconocido por la ONU, es inexistente en Santa Fe. La comunidad sobrevive gracias a aljibes (pozos artesanales), pero la falta de bombas y tanques de almacenamiento limita drásticamente el consumo y la higiene.

A esto se suma un sistema eléctrico deficiente que apenas sostiene el funcionamiento de los hogares, muchos de los cuales se encuentran en situación de pobreza extrema.

La comunidad ya ha pasado de las palabras a la acción formal. Una carta solicitando la visita oficial y la inspección de la zona ya fue entregada y recibida por el despacho de la Alcaldía. El objetivo es que el mandatario municipal vea con sus propios ojos cómo una de las comunidades más antiguas de Pozo Verde se desmorona.

La petición del Consejo Comunal, liderada por Méndez, no es un favor, sino una exigencia de justicia social.

Tras años de lucha activa en el consejo, Méndez resume el sentir de sus vecinos.

«Santa Fe no quiere seguir siendo una nota al pie de página en los planes de gestión; quiere la dignidad que su gente se ha ganado trabajando la tierra por más de un siglo», sentenció.