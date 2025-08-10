La ceremonia inaugural de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se efectuó en el legendario estadio Defensores del Chaco en la capital de Paraguay, evento que se inició con un grupo de bailarines y el estallido de cientos de fuegos artificiales.

Posteriormente, se realizó la presentación de las autoridades como el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Panam Sports, Neven Ilic; y el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez.

Así mismo, se llevó a cabo la entonación del Himno Nacional Paraguayo, seguido del desfile de las delegaciones de los 41 países participantes, donde Venezuela ondeó la bandera nacional.

Los responsables de portar el estandarte patrio fueron los atletas: Ariana Prieto de esgrima y Zackdhyel Montoya de gimnasia de trampolín, quienes lo hicieron por los abanderados electos por el país: Marena Juncosa y Brian Ruiz.

«Siento una felicidad tan grande de estar representando a mi país en estos panamericanos junior“, expresó Montoya.

Presencia de autoridades venezolanas

También desfilaron la Presidenta del Comité Olímpico Venezolano Maria Soto, la Secretaria General Katiuska Santaella, la Jefa Misión del país Zobeira Hernández, además del viceministro del Deporte de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera y la Directora Técnica de Mindeporte, Yarelis Santos.

«Ya los nuestros están preparados para este gran espectáculo y vamos a demostrar en cada uno de los escenarios de qué están hechos y a qué venimos, así que vamos Venezuela, apoyar a nuestros chicos y chicas en este gran evento», señaló Soto, máxima autoridad del olimpismo nacional.

Un impactante show de drones, se destacó durante el evento. En el cielo, se proyectaron símbolos paraguayos como el Escudo Nacional, el León Guaraní y el Tereré, entre otros.

Venezuela compite con 166 atletas en 21 deportes y 31 disciplinas deportivas en la cita multidisciplinaria, que se celebrará hasta el 23 de agosto en Asunción y en la sub sede de Encarnación.