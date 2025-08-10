La hija del actor Eduardo Serrano, Magaly ha informado que a su padre lo diagnosticaron con cáncer.

En compañía de su madre Mirtha Pérez, Magaly explicó, en un video publicado en Instagram, que al actor le detectaron esta enfermedad el pasado mes de julio con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro».

Asimismo, indicó que también había otro tumor -sin relación alguna con la patología antes descrita- en la vejiga.

El actor de telenovelas, como Voltea pa’ que te enamores, El rostro de la venganza, Natalia del mar y La mujer perfecta, ha recibido varias sesiones de quimio y radioterapia.

Ante de las dificultades económicas y de «pensarlo mucho», cuenta Magaly Serrano Pérez, decidieron abrir un GoFundMe, con el consentimiento del actor, para tener a Eduardo atendido en su cada con una enfermera.

Serrano Pérez alegó que no ha podido volver al trabajo y que el ingreso con el que cuentan es el de su prometido, indicando que el 20 de agosto es su próxima sesión.

Agradecieron cualquier mensaje de apoyo, rezo, buenos deseos y ayuda económica que puedan aportar en pro de su salud.