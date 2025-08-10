La plataforma de streaming Netflix publicó el tráiler de lo que será la segunda temporada de la adaptación del exitoso anime One Piece, que estará disponible para el año 2026; aunque no dijo cuándo específicamente estará disponible para los usuarios.

En este nuevo vistazo de One Piece, se brindan algunos detalles de su segunda temporada y de varios personajes que debutarán, entre ellos Miss Wednesday y Miss Sunday.

Además, estarán la arqueóloga Nico Robin encarnada por Lera Abova, el vicealmirante de la Marina conocido como Smoker el Cazador Blanco interpretado por Callum Kerr o Brogy el ogro rojo, uno de los dos Piratas Gigantes Guerreros al que da vida Brendan Murray.

De acuerdo con Yahoo, se reveló que el arranque de la producción de la tercera temporada de One Pice está prevista para el otoño del año que viene en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, justo como la Temporada 1 y 2.

Por ende, es probable que su estreno sea mínimo en 2027.