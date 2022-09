Upata. – Los precios de la carne va en aumento, situación que mantiene angustiadas a las familias, quienes alegan que, de seguir subiendo de precios, no podrán consumir ese tipo de proteína, pues, el sueldo mínimo no alcanza para hacer un abasto a medias, sólo para adquirir lo más indispensable.

Fabiola Garbán, usuaria expresó, “me sorprendí al llegar a una carnicería y ver los altos precios de distintos cortes de carne, el venezolano de clase media o vulnerable, no podemos darnos el lujo ahora de consumir este alimento, nuestro sueldo no alcanza, ahora será un plato que no estará en la mesa de mi hogar”.

Así como Garbán, Luisa Colón, también afectada manifestó que la carne de primera tiene un costo de 56,00 Bs, siendo 7 dólares, carne de segunda 48,00 Bolívares (6$), costilla entre 30,00 y 34,00 Bs, “y otros precios varían en otros tipos de cortes, estos costos están incontrolables, es necesario que se hagan fiscalizaciones en las carnicerías y así controlarían la especulación de precios”.

Carniceros opinaron

Marcos Vidal, quien tiene una carnicería expresó, “desde que hay dolarización en el país, todos los productos han subido sus precios cada vez que el dólar sube, allí la carne también se suma, si no aumentamos tenemos pérdidas, los pequeños, medianos y grandes productores, pueden seguir produciendo si continúan como están”.

Además, detalló que el precio del ganado en pie, por ejemplo el Toro de 500 kg, cuesta 1,7$, en canal 3,5$, y la carne de primera entre 6,5 y 7 dólares, “todos los productores y comerciantes trabajamos con dólares para poder producir, todos los costos son en divisas, el costo de la carne se mueve porque se trabaja con tasa de dólar”, resaltó Vidal.

Soy Nueva Prensa Digital Piar