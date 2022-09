El exjugador de la Roma, Francesco Totti, detalló al periódico italiano Corriere della Sera, como se enteró de la infidelidad de su exesposa, la modelo Ilary Blasi; con quien estuvo casado 20 años y que es la madre de sus tres hijos.

«Il eterno capitano», como es recordado en Roma por sus 25 años de carrera dedicados al equipo de sus amores, decidió romper el silencio de la causa de su divorcio con Blasi; debido a que “he leído demasiados bulos en las últimas semanas que han hecho sufrir a mis hijos”, expresó.

Esos bulos son la supuesta infidelidad de Totti mientras estaba casado con la modelo italiana y que decían que, el número 10 de la Roma, engañaba a su exesposa con la que es su actual pareja, Noemi Bocchi.

«No es cierto que yo haya sido el primero en traicionarla (…) Dije que me iba a callar y así lo hice, pero he leído demasiados bulos en las últimas semanas que han hecho sufrir a mis hijos», declaró al medio.

Francesco comentó que vivió momentos duros con la muerte de su padre debido al Covid-19 y que él también sufrió un virus durante 15 días y en ese “tiempo de agonía”, su esposa nunca estuvo presente.

«Mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba (…) Nunca lo había hecho en 20 años ni ella conmigo. Pero cuando recibí avisos de diferentes personas en quienes confío, empecé a sospechar y miré su móvil», expuso el exfutbolista.

Al revisar el celular de su entonces pareja, «Vi que había una tercera persona que hacía de intermediaria entre Ilary y otra… Algo así como: nos vemos en el hotel», reveló Totti sobre cuando descubrió el suceso.

Posterior al descubrimiento, describió que eso lo llevo a una depresión que no le permitía dormir «Fingí que no pasaba nada, pero ya no era yo sino otra persona».

Finalizó diciendo que su actual novia, Noemi Bocchi, se está recuperando y que su relación inició una vez concretada la ruptura con su esposa.