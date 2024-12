Beyoncé se convirtió en la verdadera protagonista del debut de la NFL en Netflix con una actuación espectacular durante el medio tiempo que dejó al público sin aliento, informó Globovisión.

Desde su entrada triunfal montada en un caballo blanco hasta un repertorio lleno de sorpresas, la artista de Houston demostró por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música, opacando incluso la acción en el campo de juego.

Un gesto controvertido

La intérprete, ganadora de 32 premios Grammy, ofreció una actuación de casi 13 minutos en el NRG Stadium, situado en su ciudad natal.

Beyoncé sorprendió al público al compartir el escenario con Shaboozey, con quien interpretó “Sweet Honey Buckiin”, y Post Malone, quien se unió a ella en “Levii’s Jeans”.

La artista cerró su espectacular presentación con un gesto polémico que no estuvo exento de críticas: mientras era elevada sobre el campo en un andamio, hizo un gesto simulando una “pistola” con las manos, justo cuando un enorme cartel con la palabra “Bang” se desplegaba detrás de ella.

Reacciones y políticas de la NFL

El gesto de la cantante no pasó desapercibido para los seguidores de la NFL, quienes señalaron su peculiar ironía en el contexto de las estrictas medidas que la liga ha tomado esta temporada contra celebraciones que incluyan señales consideradas violentas.

En partidos recientes, varios jugadores de la NFL han sido sancionados tras realizar gestos similares para celebrar un touchdown o marcar un primer intento, lo que ha provocado el lanzamiento de pañuelos amarillos por parte de los árbitros.

La NFL ha defendido su postura sobre estas sanciones, con declaraciones de sus principales figuras en octubre pasado.

La técnica de Netflix y las estrellas del deporte

Aunque no hubo pronunciamientos oficiales por parte de la NFL sobre el episodio, la inclusión del gesto en un evento de alto perfil como el debut en Netflix añade una capa de controversia a una actuación que ya de por sí marcó un hito en la intersección de la música y el deporte.

El espectáculo de Beyoncé no solo destacó por su calidad artística, sino también por el impecable manejo técnico de Netflix, que debutaba como plataforma oficial de transmisión de la NFL.

Un espectáculo para la historia

Mientras los Kansas City Chiefs derrotaron ampliamente a los Pittsburgh Steelers, y los Baltimore Ravens superaron con autoridad a los Houston Texans, el verdadero espectáculo no estaba en el campo de juego, sino sobre el escenario.

La oriunda de Houston, Texas, no es extraña al escenario de la NFL, habiendo participado en dos ocasiones (2013 y 2016) en los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl.

Una audiencia global

El debut de la NFL en la plataforma de streaming también incluyó a Mariah Carey, quien abrió la noche con una interpretación grabada de su icónica canción navideña “All I Want for Christmas is You”.

Según NFL Media, el evento atrajo espectadores en los 50 estados de Estados Unidos y en cerca de 200 países.