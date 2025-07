Este jueves, el actor venezolano Daniel Elbittar difundió un comunicado en el que reveló haber sido notificado oficialmente de la cancelación de su ciudadanía venezolana, así como de su pasaporte.

De acuerdo con el documento, la medida fue tomada como respuesta directa a sus recientes opiniones sobre la situación en su país natal.

El comunicado, gestionado por la agencia Líderes Latinos, indica que esta acción busca restringir la libertad de expresión de figuras públicas como Elbittar, quien ha manifestado su postura desde hace tiempo. Según sus representantes, lejos de intimidarlo, esta decisión ha intensificado su compromiso con causas sociales y derechos humanos.

“No pueden quitarme la voz ni el amor por mi tierra”

Daniel Elbittar, de 46 años, respondió con firmeza: “Hoy me arrebatan mi ciudadanía, mi identidad legal como venezolano, pero jamás podrán quitarme la voz ni el amor por mi tierra. No se necesita un pasaporte para denunciar la injusticia, se necesita dignidad”. Reafirmó además que continuará utilizando su plataforma para representar a quienes no pueden alzar la voz.

Un momento profesional de alto perfil

La noticia surge en paralelo al próximo estreno de Amanecer, la nueva producción en la que participa y que debutará el lunes 7 de julio por Univision en horario estelar. En la telenovela, Elbittar interpreta a un médico popular que oculta una perturbadora doble vida como asesino serial.

“Es el personaje más oscuro y complicado que he hecho”, compartió recientemente en entrevista con People en Español.

La historia, dirigida por Juan Osorio, también pone el foco en el feminicidio en México, aportando un componente de reflexión social a la trama.

Entre ficción y realidad: el poder de alzar la voz

Daniel Elbittar continúa destacándose como actor en ascenso y como una figura que defiende el derecho a expresarse libremente.

Finalmente, su caso ha generado resonancia en medios y círculos artísticos, consolidando su presencia más allá de los escenarios, como parte de una narrativa que une arte, identidad y convicción.