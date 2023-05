El coordinador nacional de Convergencia, Biagio Pilieri, afirmó que los factores democráticos tienen una gran oportunidad de recobrar fuerza y consolidar el cambio político que anhela la gran mayoría del país y la mejor vía para lograr su objetivo es La Primaria Presidencial 2023.

De cara al hito electoral, social y político más importante de los últimos años que es la elección opositora del 22 de octubre, la tolda tricolor sigue creciendo y consolidando su estructura para impulsar la unidad dentro y fuera de sus filas.

Durante la cuarta reunión mensual que reúne a los coordinadores generales municipales de Convergencia del estado Miranda, que se llevó a cabo en la capital y donde Pilieri acudió como invitado especial y líder de la organización política, afirmó que hoy más que nunca los números de Nicolás Maduro son dramáticos.

«Nada de lo que han intentado vender en los últimos dos meses después del escándalo de PDVSA les ha funcionado y lo demuestran los últimos sondeos realizados, pues indican que hoy el régimen tiene un nivel de rechazo del 82%, o sea que de cada 100 solo 18 cree y confía en el Gobierno», precisó.

«Ojo, esto no significa que ese 82 % esté con nosotros, porque hemos cometido desaciertos y errores, pero hoy más que nunca, debemos saber que nada de lo que haga Maduro hará cambiar la percepción negativa que tiene el pueblo sobre su gobierno y gestión», sentenció.

Pilieri enfatizó que en estas circunstancias, el régimen sabe que solo puede hacer dos cosas: favorecer la abstención y promover la división opositora.

«Como saben que el venezolano no confía en ellos, con solo 18% que les cree intentarán ganar y van a jugar a las división de los factores democráticos y desmotivando a la gente para que no participe en La Primaria ni en las venideras presidenciales» pero «por primera vez, su éxito ya no depende de lo que haga, sino de lo que hagamos nosotros como opositores para fortalecer la unidad y vencer a Maduro».

En esta reunión de trabajo y evaluación política donde estuvieron presentes los líderes convergentes de los municipios del Estado Miranda, quedó muy claro que el país sabe que el gobierno es el único responsable de la crisis económica, y que el país está sumido en una tragedia sin precedentes entre apagones, falta de combustible, sistema de salud deficiente y una inflación que se traga cualquier bolsillo. Son más que razones suficientes para cambiar esta pesadilla».