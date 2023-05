La protesta de la comunidad Santa María, en el municipio Piar, mantuvo cerrado el paso hacia la Troncal 10 como medida de presión ante la detención de 18 mineros, trabajadores de la mina «El Cumi», desde el pasado miércoles en horas de la tarde.

La acción de protesta superó las 48 horas con la intención de radicalizarla más, ante la falta de respuesta por parte de las instituciones gubernamentales y Fuerza Armada Nacional. «Esto se mantiene hasta que liberen a nuestros compañeros», declaró vía telefónica una de las personas que integra la protesta, que prefirió mantener su identificación en resguardo.

Explican que la detención la llevó a cabo un Grupo de Protección del Arco Minero (Gpamo). Esta situación ha generado una paulatina paralización del tránsito vehícular; conductores han tomado la opción de bordera el lugar y tomar rumbo El Palmar, para luego salir a la intersección en Villa Lola, municipio Padre Chien.

«Si usted no tiene ningún tipo de emergencia, es mejor que no viaje», señaló Luis García quien cómo muchos habitantes de la zona sur han preferido no viajar y así postergar su planificación.

Aunque Yulis Ferrer si fue una de las personas que decidió pasar por el lugar desde El Callao a Upata; «me tocó irme por El Palmar, la vía está destrozada, pero no había otra opción», declaró vía telefónica ya en la capital del municipio Piar.

Más obstáculos de lado y lado

Por otro lado, se informó vía extraoficial que el paso por el Km. 49 tramo El Dorado – Las Claritas ya había sido abierto al paso vehicular, pero el mismo era a riesgo, debido a la falta de trabajos de mayor envergadura que garantice el paso por el lugar.

Otra situación también se generó, pero del lado brasilero en la carretera BR 174 entre Pacaraima – Boa Vista en el Km.615 en el municipio Amajarí, donde un puente cedió parte de su estructura ante la crecida de un río que tiene un elevado caudal por el lugar. Sobre esta situación, se pudo conocer que las autoridades federales alertaron a los conductores con evitar tomar la mencionada vía hasta nuevo aviso.

Al transcurrir las horas de la tarde, se conoció que reactivaron el paso hacia la troncal 10, sobre las 8 de la noche. Manifestantes dijeron que de igual manera se mantendrán alerta ante la decisión que tome la justicia luego de la presentación en tribunales de los mineros detenidos.