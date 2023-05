Un comunicado de Pdvsa, con fecha 17 de mayo, anunciando que las estaciones de servicio Caura y Bella Vista pasarían de combustible subsidiado a la modalidad internacional, generó un severo disgusto entre conductores de Ciudad Guayana, al punto de declararse en «Hora cero».

El equipo de Nueva Prensa Digital realizó un recorrido por las diferentes estaciones de servicio del municipio Caroní, donde los conductores aseguraron que el sueldo no les alcanza para pagar el hidrocarburo a 0,5 centavos de dólar el litro.

«Soy maestra y mi salario no me da para pagar semanalmente 20 dólares como mínimo para poder trasladarme, con mi vehículo yo me traslado a mi trabajo», detalló Maribel Mendoza, usuario consultada en la estación de servicio Centurión.

Desde hace tres semanas el Gobierno regional anunció que se haría cargo de la estaciones de servicio y por ende del suministro de combustible, intentando mejorar el despacho eliminando las colas nocturnas y prohibiendo el marcaje de vehículos, sin embargo, la estrategia se descontroló y los guayaneses aseguran que ahora viven un caos para comprar gasolina.

Los conductores piden apoyo a las autoridades para que les sigan brindando el beneficio de manera subsidiada, y así ellos seguir trabajando y realizando sus diligencias.

«No puede ser que el pueblo no pueda tener este beneficio, señor Gobernador usted responda por favor al llamado que le estamos haciendo aquí», aseveró Mendoza.

Transporte público

Conductores del transporte público se han visto afectados por estas decisiones gubernamentales y la falta de respuesta a sus peteiciones; alegan que han tenido que reducir sus horas de trabajo de manera considerable por falta de combustible que, según declaraciones, cada vez es menos.

Henry Rivera, dueño de una unidad de transporte público, explicó que le corresponde surtir la próxima semana en la estación de servicio Costa Azul, la cual también cambiaron a la modalidad internacional.

«No tengo para echar gasolina, mi ingreso no se ajusta a la moneda extranjera. Hacer más de 500 bolívares a nosotros en la línea de pistero nos cuesta, únicamente que aumentemos el pasaje, pero también debemos entender al usuario», mencionó.

Asimismo, agregó que cada 14 días le surten combustible a la línea de pistero a la cual él pertenece, cuando se les acaba si quieren seguir trabajando deben comprarla al mercado negro.

Organización

Alrededor de 300 vehículos echaban de manera correspondiente en la estación de servicio Centurión, donde los usuarios expresan que llevaban una organización desde hace más de tres años, que fue interrumpida por directrices del Gobierno regional.

«Aquí tenían la oportunidad de unirse todas las personas que querían, eso sí, sin necesidad de maltrato. Aquí había organismo y administración», dijo Ludy Vega, usuario consultada.

De igual manera, declaró que la gasolinera nunca estuvo expuesta a sabotajes, extorsión y matraqueo.

Planteamiento

Los conductores expusieron que hasta que no tengan una solución, plantean seguir en la lucha, argumentando que los únicos entes encargados con los que están dispuestos a dialogar es con PDVSA o con el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano.

Luis Briceño, jubilado y pensionado, comentó que este nuevo implemento está perjudicando a muchos padres de familia que son el sustento de su hogar.

«Yo a mis 65 años me defiendo con mi camionetica haciendo taxi, porque ni la jubilación de la empresa ni la pensión me alcanza para pagar los servicio de la casa y comprar la comida», concluyó.