El traspaso de los Juegos Olímpicos de verano de París a Los Ángeles promete ser espectacular. Según varias fuentes informaron al medio Variety, Billie Eilish, Snoop Dogg y los Red Hot Chili Peppers actuarán en la ceremonia de clausura de los Juegos de París el próximo domingo.

Los tres artistas se presentarán desde Los Ángeles, combinando actuaciones pregrabadas y en vivo.

El productor Ben Winston, conocido por su trabajo en los Premios Grammy y el especial “Adele: One Night Only” de CBS en 2021, está colaborando con los productores franceses de la ceremonia para asegurar un espectáculo inolvidable.

Seguridad en eventos musicales

Las preocupaciones por la seguridad en eventos musicales han aumentado esta semana, especialmente después de que las autoridades de Austria frustraran un plan de ataque terrorista durante los conciertos de Taylor Swift en Viena.

Dos personas involucradas en la planificación del concierto sorpresa en Los Ángeles mencionaron que la seguridad y el control de la multitud han sido temas prioritarios para los funcionarios locales, incluso antes de las noticias alarmantes de Viena.

Además, que la seguridad, que implica un costo significativo, deberá considerar posibles amenazas desde el aire, la tierra y el mar en Los Ángeles.

En respuesta a estos temores, Variety ha decidido no revelar la ubicación exacta de la actuación.

Espectáculo y hazañas en la clausura

Durante la ceremonia de clausura, se espera que las actuaciones musicales de Los Ángeles sigan a una impresionante hazaña de Tom Cruise.

La semana pasada se filtró que Cruise realizará acrobacias en motocicleta en Francia, antes de lanzarse en paracaídas junto al icónico letrero de Hollywood en un escenario pregrabado.

Los músicos de Los Ángeles se encargarán del resto del espectáculo.

Selección de artistas

La elección de Eilish, Snoop y los Chili Peppers no es casual. Billie Eilish, una de las mayores sensaciones del pop de la última década, es originaria de Los Ángeles y su video del concierto de 2021 se tituló “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”.

Por otro lado, Snoop Dogg, que se ha convertido en una figura popular en Internet durante los Juegos de París, es de Long Beach y es un ícono del rap de la Costa Oeste.

Por último, los Red Hot Chili Peppers, surgidos de la escena punk de Los Ángeles en la década de 1980, tienen un éxito de 1999, “Californication”, que es un himno a la cultura de Los Ángeles.

Preparativos para Los Ángeles 2028

Al final de la ceremonia de clausura en París del domingo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recibirá la antorcha olímpica y la llevará de regreso a casa.

A partir de la próxima semana, la ciudad de Los Ángeles tendrá tres años y 11 meses para prepararse para los Juegos de Verano, programados del 14 al 30 de julio de 2028.