El sector de supermercados y autoservicios del país registró un incremento del 7% en ventas por unidades durante la jornada del Black Friday, según informó Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA).

De acuerdo con el gremialista, la actividad comercial del fin de semana fue “intensa” y se vivió con particular fuerza en los establecimientos afiliados, que ofrecieron desde promociones específicas hasta ofertas en toda su mercancía.

Comportamiento diferente al de los centros comerciales

Asimismo, Atencio destacó que el movimiento en los supermercados fue distinto al observado en los centros comerciales.

Aunque el Black Friday suele dinamizar distintos sectores, el retail tuvo este año un comportamiento más favorable que en 2023, con un alza clara en la venta por unidades. “Hubo mayor venta que el año pasado”, precisó, resaltando que los números apuntan a un crecimiento cercano al 7%.

Abastecimiento navideño garantizado

Por otra parte, el presidente de ANSA aseguró que los supermercados del país se encuentran abastecidos en un 98%, especialmente con los productos típicos de la temporada decembrina. Entre los artículos disponibles mencionó pernil, pabilo, aceitunas, alcaparras, carne guisada y pollo.

“Hay de todo”, afirmó, insistiendo en que los consumidores pueden encontrar los ingredientes principales de la tradicional cena navideña en cualquier establecimiento.

Recomendación a los consumidores

Ante la cercanía de las festividades, Atencio invitó a los venezolanos a realizar sus compras con anticipación, explica Banca y Negocios.

Finalmente, estimó que las ventas de los productos navideños comenzarán a acelerarse después de la primera quincena de diciembre, por lo que aconsejó planificar con tiempo para evitar contratiempos y aprovechar la disponibilidad actual en los supermercados.