Los analistas privados redujeron su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2025 a 0,4%, desde el 0,5% estimado previamente. Así lo reflejó la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México, en la que participaron 32 grupos de análisis de bancos, casas de bolsa y firmas de inversión.

El documento reveló que el pronóstico más optimista para 2025 proviene de Bank of America, que proyecta un avance de 0,6%.

Pronósticos por debajo de la meta oficial

Las estimaciones más conservadoras fueron presentadas por Scotiabank y Valmex, que anticipan un crecimiento de apenas 0,1%, muy por debajo del rango proyectado por el Gobierno mexicano, ubicado entre 1,5% y 2,3%.

Para 2026, los analistas también ajustaron sus expectativas, reduciendo la proyección del PIB de 1,4% a 1,3% frente a la encuesta realizada hace dos semanas.

Expectativas sobre tasas de interés

Según el reporte, los especialistas mantienen su previsión de que el Banco de México (Banxico) aplicará un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia durante su reunión de diciembre.

Además, en cuanto al cierre de 2025, la mediana de las estimaciones apunta a una tasa de 7%, sin cambios respecto a la encuesta anterior.

Inflación y tipo de cambio

La encuesta también elevó la expectativa de inflación general para 2025, ubicándola en 3,79%.

Para la inflación subyacente, que excluye energéticos y otros productos volátiles, los participantes mantuvieron su proyección en 4,23%, por encima del objetivo de Banxico del 3%.

Asimismo, la estimación promedio para la inflación anual entre 2027 y 2031 permaneció en 3,7%, explica Banca y Negocios.

Finalmente, en materia cambiaria, el consenso prevé que el tipo de cambio cierre 2025 en 19,2 pesos por dólar, por debajo de los 19,31 anticipados previamente. La misma cifra se mantiene como expectativa para el cierre de 2026, tras una ligera corrección a la baja.