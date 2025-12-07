Venezuela volvió al rectángulo internacional del fútbol de salón tras 10 años de ausencia, y lo hizo de la mejor manera: conquistando el subcampeonato del Sudamericano de Selecciones de Fútbol de Salón, disputado del 2 al 6 de diciembre en Cundinamarca, Colombia, bajo la organización de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón (AMF).

El equipo dirigido por César Pineda demostró un alto nivel competitivo durante todo el certamen.

Una final intensa ante el anfitrión

En el Coliseo Municipal Poso, a casa llena, la selección venezolana cayó 3-1 ante Colombia en la gran final. Aun así, el conjunto vinotinto comenzó golpeando primero: un gol desde su propia portería del arquero Jean Carlos Morales adelantó a Venezuela 1-0 en el primer tiempo.

La ventaja se mantuvo hasta los minutos finales del encuentro, cuando la ofensiva colombiana reaccionó y concretó tres anotaciones a través de Deyro Riasco, Gabriel Cardozo y Cristian Romero.

Un camino sólido hacia la disputa del título

El desempeño venezolano fue consistente desde la fase de grupos, donde debutaron con victorias contundentes frente a Perú (5-0) y Panamá (5-1). Aunque cayeron ante Paraguay 7-2, lograron avanzar a cuartos de final, instancia en la que superaron a Argentina 4-3 en un duelo electrizante.

En semifinales, Venezuela cobró revancha ante Paraguay y se impuso 4-2 para asegurar su boleto a la final.

Protagonistas del logro vinotinto

El subcampeonato fue resultado del trabajo colectivo de los jugadores Jean Morales, Hernando Liendo, Josué Otaiza, Diover Cárcamo, César De Jesús Díaz, César Ruiz, Kendri Banquez, Argenis González, Meudy Banquez, Jeffry González, César Chávez y Tony Rodríguez.

Asimismo, el cuerpo técnico estuvo integrado por Fabián Hernández, José Valero, Víctor Salas y el seleccionador César Pineda, junto al delegado Agner Parra de la Comisión Nacional de F.S. AMF.

Aporte zuliano clave en el desempeño

La base zuliana —Kendri Banquez, Meudy Banquez y Argenis González— destacó por su velocidad, habilidad y capacidad de desequilibrio dentro de la cancha, aportando un ritmo determinante en los momentos clave del torneo, explica Deportes Digital.

Finalmente, con este resultado, Venezuela confirma su crecimiento y permanencia entre las potencias del fútbol de salón suramericano.