La representación del estado Bolívar, se alzó con los máximos honores del Campeonato Nacional que se llevó este pasado sábado en la ruta trazada entre La Finca Restaurant, la Piedra del Elefante (sector La Leona) ida y vuelta en la que concurrieron un total de 243 pedalistas en representación de 10 estados.

Tomaron salida, ciclistas de los estados Mérida, Aragua, Trujillo, Miranda, Nueva Esparta, Anzoátegui, Monagas, Táchira. Carabobo y el anfitrión Bolívar.

Computadas todas las categorías que convergieron en el evento deportivo, en las categorías Ebike, el estado Bolívar se llevó un total de 10 medallas de oro, cinco de plata y 2 de bronce, para un total de 17 preseas, dejando en el segundo lugar a Anzoátegui que alcanzó dos doradas y una de bronce, en tanto que Táchira coronó con una de oro.

Por Marcas deportivas, Specialized coronó el gran esfuerzo de sus representantes al lograr 18 medallas de oro, ocho de plata y 9 de bronces (35 preseas en total); con Trek sumando 6 doradas, tres de plata y dos de bronce (13 medallas), mientras que Scott alcanzó 4 de oro, tres de plata y tres de bronce, para diez en total.

La cita contó con presencia de la presidenta de la Federación Venezolana de Ciclismo Anaís Muñoz; Julio peña, presidente de la Comisión Nacional de Ciclismo de Montaña; Fernando Pazos, Comisario Director; Ing. José Castillo, presidente de Tribike IMGC; Alvaro Darriba, presidente de la Asociación de Ciclismo del estado Bolívar; Alberto Gil, presidente de la Comisión regional de Ciclismo de Montaña, estado Bolívar e Iván Morales, en su rol de Comisario Nacional, Comité Organizador.

Tribike IMGC campeón por clubes

Dicen que para que un evento deportivo quede perfecto, pues debes tener un buen anfitrión y que el local, lo gane además.

Así le ocurrió al club Tribike IMGC, organizador junto a los entes locales del evento, que se llevó el título del Club campeón luego de sumar 15 medallas, de ellas ocho de oro, 5 de plata y dos de bronce; con el Team AJCars totalizando 12 medallas, de ellas ocho de oro y cuatro de plata; mientras que CVG Venalum Ultrabikex alcanzó nueve medallas, de ellas dos de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

El pedalista Sandro Muñoz se coronó campeón de la categoría Elite masculino, en el marco del Campeonato Nacional XCM cumplido este sábado pasado en el circuito La Finca Restaurant-La Piedra del Elefante, sobre una distancia de 70 kilómetros.

Muñoz logró sacar ventaja mínima en los últimos metros de la competencia, para alzarse con la victoria, tras agenciar marca de 2 horas, ocho minutos y un segundo, doblegando la fuerte oposición del neoespartano Rudy Rodríguez (del equipo Scott-Nueva Esparta) que totalizó 02:08:03, es decir poco más de un segundo 561 milésimas.

Por su parte la consentida del patio, Ana Paula Ron, corriendo bajo los colores del equipo Scott Bolívar, fue la gran figura de la versión Femenino Juvenil al imponerse con marca de 2 horas, 38 minutos y 14 segundos, doblegando por más de 16 minutos, la resistencia de la también local, Natalia Mayoral del equipo Specialized Bolívar.

En la Elite 80-110, Juan Madrid (Specialized) llegó de primero, mientras que en Femenino A 80-110 NM, Jhovana Velásquez de Specialized fue primera con marca de 02:44:37, en tanto que Katherine Pacheco de Castillo cumplió con su categoría con un buen tiempo de 02:34:20.

Blanca Miszlai sumó otro de los éxitos del estado Bolívar, en este caso en la categoría Femenino C 80-110 NM con marca de 02:34:25, con Martha Mejías del mismo equipo, Specialided sumando tiempo de 02:58:40.

En Cadetes Femenino, sobresalió la tachirense María Sánchez quien corrió para los colores del equipo KIM Táchira y culminó la carrera en tiempo de 02:38:13, venciendo a la local bolivarense Aranza Mata quien totalizó crono de 02:44:48.

Rosana Castillo del estado Bolívar terminó la carrera de Elite 40-60 NM con marca de 03:14:02, en tanto que Karla Barrios del equipo Scott Monagas, , ganó con marca de 02:51:17, superando a Arline Rojas de Scott Anzoátegui.

En la versión Máster A 80-110 NM destacó la gran actuación del pedalista José Martínez quien totalizó marca de 02:07:47 bajo los colores de Specialized Bolívar.

Cerrada llegada en Femenino B1

Otro de los triunfos locales lo constituyó la victoria de Gabriela Bompart (02:40:55.073) quien corriendo para los colores de Treak Bolívar ganó en la propia raya de llegada, una sensacional llegada, a Katherine Rodríguez (02:40:55.927) del equipo Orbea y a Lhara Amici (02:40:59) esta última perteneciente a Specialized.

Fue el resultado más cerrados de los que se produjeron en esta competencia.

Aficionados en acción

En la versión aficionada A, la victoria se la llevó Crisselle Anzoallitto de la representación de Evolucion Bike-Anzoátegui, con marca de 3 horas, dos segundos y 40 segundos; dejando para el segundo a la callaoense Dora Bravo de la representación de Gold Bike El Callao del estado Bolívar unos 19 minutos después.

En la categoría aficionada B, la también anzoatiguense Jeylen Pérez (Training System-Anzoátegui), alcanzó la victoria con crono de 03:19:50, llegando en el segundo lugar la local Jornadia Bravo del equipo Ultrabikex-Bolívar y marca de 03:23:24.

La versión Aficionada C, vió imponerse a la “Cimarrona Mayor”, Sugneil Mora del Club Cimarroneros del estado Monagas quien agenció tiempo de carrera de 3 horas,53 minutos y 17 segundos, dejando en el segundo lugar a la bolivarense Sol Aguilera del equipo Oninoquia Bike-Bolívar.

En la categoría Aficionada D culminó la competencia Gloria Montalvi de Ultrabikex Bolívar (03:49:58); mientras que Roxandri García cargó con la victoria en la categoría aficionada open, con destacado crono de 02:58:57, corriendo para los colores del equipo Gold Bike El Callao-Bolívar; dejando en el segundo lugar a Rosmay Gil, Independiente del estado Monagas quien llegó 15 minutos y 42 segundos después.

Samuel González entretanto, sacó provecho en los últimos kilómetros de los 70 de competencia, para llevarse la categoría con marca de 02:35:21, corriendo para los colores del equipo MTBKIDS Orbea del estado Bolívar; mientras que el Gerson Cárdenas del estado Nueva Esparta se metió segundo, aunque 31 minutos después, bajo el equipo Chuy Systems del estado Nueva Esparta.

La categoría Aficionado B vió coronarse al pedalista del Team Angostura Bike Bolívar quien hizo el recorrido en 2 horas, 28 minutos y 31 segundo, el más destacado de la competencia. Segundo arribó en esta categoría César Salas de Ultrabikex Bolívar, con marca de 2:29:24, esto es unos 52 segundos de diferencia.

En la categoría Aficionado C, José Campos de Evolution Bike del estado Anzoátegui se llevó la victoria con marca de 02:47:46, dejando en el segundo lugar a Eduardo Da Silva con crono de 02:49:08 corriendo por los colores dele quipo Tribike IMGC-Bolívar.

Pablo Bustamante del equipo Avante Dream Bike del estado Bolívar, con crono de 03:03:01 se llevó el triunfo de la categoría Aficionado D, dejando en el segundo lugar a Daniel Amoni de Ultrabikex de Bolívar que terminó la competencia con tiempo de 03:05:44.

En Aficionado EBike Julio Escalona de Anzoátgui se llevó la victoria mas cerrada de las categorías, con marca de 02:39:22, con su compañero de cuadra y estado, Anthony Gronlund quien cruzó la meta apenas dos segundos después de su coterráneo, con marca de 02:39:24.

Camilo Salas el mejor juvenil masculino

Camilo Salas del equipo Ultrabikex del estado Bolívar ganó en la versión Aficionado Juvenil, totalizando tiempo de 02:27:19, venciendo al merideño José Bannenberg del equipo Bos Huis-Mérida, que hizo marca de 02:44:48.

Davier Dávila del equipo Teal Angostura Bike Bolívar, sumó crono de 02:27:19 para vencer a Jesús Fariñas, Independiente Monagas (02:29:22).

La competencia de Cadetes fue dominada por los ciclistas del estado Bolívar que completaron el podio de vencedores, con Aaron Aballay de Orbea Bolívar, llevándose la victoria (02:14:20); mientras que Luis Guzmán (02:34:15) de Specialized Bolívar, fue segundo y tercero carlos Díaz de Orbea (02:48:12).

La categoría Femenino B2 representó una victoria de Jennyfer Conrado del equipo Specialized Bolívar, con crono de 02:51:16, doblegando a Raquel Moranda quien agenció 03:20:17; en tanto que Teresa Miszlai de la marca Specialized Bolívar, ganó en Femenino C2, con tiempo de 03:39:08, con Francelia Larre del mismo equipo, logrando marca de 03:47:32.

La versión Femenino Elite mostró una interesante competencia en la que terminó ganando la tachirense Yngrid Porras del equipo Specialized Táchira, luego de sumar crono de 02:35:13, imponiéndose en un final de infarto y bien cerrado a la mirandina Andrea Contreras (02:35:14) del equipo Willier Miranda.

En la versión Juvenil la victoria fue para Luis Moreno de Specilized Bolívar con marca de 02:15:03 del equipo Specialized Bolívar, con Joaquín Santa Cruz llegando en el segundo con crono de 02:15:32.

Kevin Ontiveros fue otro de los mejores de la competencia ya que se llevó el triunfo en Máster B1, corriendo para los colores Specialized Bolívar y tiempo de 02:11:50, con Roy Carreño de Treak Bolívar segundo tras tiempo de 02:14:20, en tanto que Gabriel Faleni en el Máster B1 completó la ruta con marca de 02:24:16.

Luis Silva –no el cantante, sino el corredor- ganó en otra de las carreras bien cerradas, al imponerse en Máster B2 con tiempo de 02.14:07 corriendo por los colores de Specialized Bolívar y doblegando en los últimos kilómetros a Edmundo López de Scott Monagas (02:14:17).

El Ingeniero José Castillo por su parte, completó el recorrido con marca de 02:29:20, corriendo por los colores de Trek Bolívar, para vencer en la versión Máster B2 40-60 NM, mientras que Víctor Ramos de Specialized Anzoátegui, ganó en el Máster B2 80-110 Nm con registro de 02:17:25 con Gianni Cesca de Santa Cruz Bolívar, llegando apenas a un segundo en otro de los bien cerrados desenlaces. (02:17:25).

José Oropeza mientras completó la ruta trazada con marca de 03:14:41, defendiendo los colores de Trek Bolívar; en tanto que Luis Turmero ganó en la Master C1 con su equipo Scott Monagas (02:18:38) ganando una cerrada competencia a Manuel Guillén de Trek Bolívar (02:18:57).

Franck González cruzó de primera en la meta de la categoría Máster C1 con tiempo de 02:12:01, quedando en el segundo lugar Marco Mata de Specialized Bolívar (02.13:49).

El histórico César Rodríguez (Trek Bolívar) se impuso en la competencia con tiempo de 02:21:57, dejando en el segundo lugar a Eduardo Araya de Megano Bolívar (02:35:24), en tanto que Juan Madrid de Specialized ganó en la Master C2 (02:13:39), llegando en el segundo lugar, José Rosario de Trek Bolívar (02:31:07).

Richard Monagas (Specialized Bolívar) por su lado, cargó con una victoria en la versión Máster D1 (02:39: 56) con José Suárez logrando el segundo lugar (02:41:51).

Finalmente Gustavo Solis de Cannondale Bolívar, logró cumplir con el recorrido con gran tiempo de 02:23:15, en tanto que en la versión Sub-23, Johnny Larragaña de Miranda (02:08:05) venció a su compañera de cuadra, Ulises Ulises González (Specialized) del estado Bolívar (02:18:26).

El Lindero Cycling dominó el Team Relay

En lo que fue la competencia del llamado Teal Relay, para los niños y jovencitos, en medio de la competencia por relevos, el equipo de El Lindero Cycling se llevó la victoria al agenciar tiempo de 17 minutos, 35 segundos y 980 milésimas, con Los Tribikesitos con tiempo de 17:39:685 y cerrando el podio de vencedores con Los Insoportables que totalizaron crono de 17:41:479.